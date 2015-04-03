《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
以下为路透中文新闻为您整理的(3月30日-4月3日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周连五日收升，周涨幅达0.35%，为连续第四周上涨；本周由于客盘购汇需求减少，市场也未见央行踪迹，结汇盘成为市场主力，不过受美元整体反弹影响，人民币涨势受限。而周五因清明假期临近加之美国公布非农数据在即，机构纷纷出清头寸过节，客盘观望情绪亦明显升温。
公开市场操作: --在此前一周第三次调降逆回购利率后，中国央行公开市场当周逆回购操作量价平稳，并连两周实现小幅净投放。季末月初银行间资金面宽松无虞，少量净投放虽影响有限，但仍表明央行维持政策宽松的意图；而鉴于引导资金价格下行已初见成效，逆回购利率稳势短期有望延续。
分析人士并认为，楼市放松政策出台之后，短期中国经济下行压力是否减缓仍待观察，加之存款保险制度出台加快利率市场化进程，仍令调降存款准备金率等进一步宽松政策的预期不减。
债市: --银行间市场现券当周收益率高位剧烈波动，周初地方债供给忧虑持续发酵，加之房地产放松政策出台，市场情绪一度陷于恐慌，止损盘纷纷涌出；之后社保基金获准投资地方债以及资金利率持续下行，令市场心态渐趋稳，配置需求有所发力，不过临近周末对供给的担忧再度浮现，现券反弹受阻。短期债市仍主要关注央行的政策动向、供给压力变化以及资金利率降势能否持续。
票据: --中国票据市场转贴利率稳中略下探。交易员表示，月初回购利率跌幅扩大，买票机构积极性逐步增强，推动转帖价格小幅走低。虽然央行引导资金利率下行意图明显，资金价格下行仍有空间，将为转帖利率继续走低提供支撑，但新一轮新股IPO即将启动，资金分流或限制票据价格下行幅度。
股市: --当周沪综指 强势上涨，累计涨幅4.68%。“一带一路”规划公布及楼市政策松绑，给股市带来新的题材和提振因素，外围资金源源不断涌入。即使证监会最新下发30家新股发行批文，扩容节奏明显加快，亦难阻大盘惯性上涨。沪综指周五收报3,863.93点，再创逾七年收盘新高。
期市: --沪铜当周下滑1.12%。在美联储延迟加息预期、中国楼市调控松绑的影响下，铜价延续2月2日以来的反弹态势。但市场再度出现重大利多因素的概率下降，铜价上行动能减弱，在42,500-44,700元/吨区间波动的可能性较大。沪铜主力合约 周五收盘报43,280元。 --沪金当周小跌0.6%。美元周初持续走升，降低了无息资产的吸引力，金价跟随下跌，而后因低迷的美国民间就业数据低于市场预期，金价有所回升，但未改本周弱势，市场期待美国非农就业数据的出炉。沪金主力合约 周五收报241.75元。(完) (整理 边竞/林琦/吴芳/李文科/张金栋; 审校 张喜良)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。