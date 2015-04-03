中国新债：农发行下周四招标增发至多200亿元三期债，期限一、三和五年

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透北京4月3日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周四(9日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限包括一年、三年和五年。
刊登在中国债券信息网的公告称，上述三期债为该行今年第三期 、第六期 及第七期 增发债，票面利率依次为3.68%，3.83%和4.02%，具体发行条款如下：
2015第三期、第六期和第七期增发债
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首场招标规模上限 1年：40亿元；3/5年：80亿元
期限/计息方式 1/3/5年固息
招标时间 4月9日上午10:00-11:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式)方式
缴款日 4月13日
起息日 1年：2月27日；3年：3月10日；5年：3月12日
发行期 4/10-4/13
上市日 1年：4月15日；3/5年：4月17日
基本承销额 无
承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.1%
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据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 华小萌; 审校 李宏薇/林高丽)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。