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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 14:17 BJT

中国新债：农发行下周四招标增发至多200亿元三期债，期限一、三和五年

路透北京4月3日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周四(9日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限包括一年、三年和五年。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述三期债为该行今年第三期 、第六期 及第七期 增发债，票面利率依次为3.68%，3.83%和4.02%，具体发行条款如下：

2015第三期、第六期和第七期增发债

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首场招标规模上限 1年：40亿元；3/5年：80亿元

期限/计息方式 1/3/5年固息

招标时间 4月9日上午10:00-11:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)方式

缴款日 4月13日

起息日 1年：2月27日；3年：3月10日；5年：3月12日

发行期 4/10-4/13

上市日 1年：4月15日；3/5年：4月17日

基本承销额 无

承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.1%

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据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 华小萌; 审校 李宏薇/林高丽)
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