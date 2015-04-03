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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 17:05 BJT

《路透晚报》--4月3日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数在淡静交投中收高，市场等待美国非农就业数据

日本股市周五收高，市场交投淡静，因投资者在本周稍早的大幅跌势过后重启买盘，但多数人在今日稍后美国非农就业数据公布前不愿有大动作。

日经指数收涨0.6%至19,435.08点，本周累计涨0.8%。东证股价指数升0.6%，至1,564.16点，仅有17亿股换手，创去年12月底以来最低。

--中国股市：沪综指收升1%再创逾七年新高，新一轮IPO启动难改大盘惯性上涨

中国股市沪综指小幅收升再创逾七年新高，新一轮IPO启动的消息并未阻止大盘惯性上涨。分析师指出，市场累计升幅较大，短期新股发行，管理层监管从严，对违法违规加大打击力度，对市场情绪降温将带来一定影响。

沪综指收报3,863.93点，涨38.15点或1%，此前收盘高点为2008年3月14日的3,962.67点，本周该指数累计上涨4.68%；上证A股今日成交6,325亿元人民币，上日为6,287亿元。

--香港股市逢假期休市

--汇市：美元区间盘整，静候美国非农就业报告出炉 　　美元守在近期区间之内，市场交投呈现假期清淡格局，投资者静候美国非农就业数据出炉，以期从中寻找美联储升息时机的线索。 　　美元今日变动不大，0820 GMT时，美元报119.70日圆。欧元兑美元报1.0878美元；上日上涨逾1%，因投资者在周末假日和美国就业数据公布前削减美元多仓。

--全球金市：金价持于1,200美元，等待美国非农就业数据

金价在清淡交投中守在每盎司1,200美元，今日稍晚美国将公布重要的就业报告，数据将为美联储何时升息提供线索。

0825 GMT，现货金近持平，报每盎司1,200.80美元。金价本周可望小幅收高，这将会是连续第三周上涨。

--金属期市：上海期镍收涨逾3%，追随伦敦期镍的反弹走势

上海期镍上涨逾3%，跟随伦敦期镍的反弹走势。投资者担忧中国不锈钢需求疲弱，导致伦敦期镍本周一度触及六年低位，此后回升。

上海期交所主力7月期镍收涨3.2%，至每吨97,300元人民币。但该期约本周仍累计下跌3.8%。

注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 龚芳；审校 高琦)
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