《路透晚报》--4月3日日间新闻摘要（国际版）

国际油市：亚洲燃料油套利价差跌至今年低点，因市场人气不断下滑
路透新加坡5月22日 - 亚洲燃料油市场人气周一继续下滑，打压洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月东方/西方套利价差跌至今年最低，而且此前已经连跌七个交易日。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数在淡静交投中收高，市场等待美国非农就业数据
日本股市周五收高，市场交投淡静，因投资者在本周稍早的大幅跌势过后重启买盘，但多数人在今日稍后美国非农就业数据公布前不愿有大动作。
日经指数收涨0.6%至19,435.08点，本周累计涨0.8%。东证股价指数升0.6%，至1,564.16点，仅有17亿股换手，创去年12月底以来最低。
--中国股市：沪综指收升1%再创逾七年新高，新一轮IPO启动难改大盘惯性上涨
中国股市沪综指小幅收升再创逾七年新高，新一轮IPO启动的消息并未阻止大盘惯性上涨。分析师指出，市场累计升幅较大，短期新股发行，管理层监管从严，对违法违规加大打击力度，对市场情绪降温将带来一定影响。
沪综指收报3,863.93点，涨38.15点或1%，此前收盘高点为2008年3月14日的3,962.67点，本周该指数累计上涨4.68%；上证A股今日成交6,325亿元人民币，上日为6,287亿元。
--香港股市逢假期休市
--汇市：美元区间盘整，静候美国非农就业报告出炉 美元守在近期区间之内，市场交投呈现假期清淡格局，投资者静候美国非农就业数据出炉，以期从中寻找美联储升息时机的线索。 美元今日变动不大，0820 GMT时，美元报119.70日圆。欧元兑美元报1.0878美元；上日上涨逾1%，因投资者在周末假日和美国就业数据公布前削减美元多仓。
--全球金市：金价持于1,200美元，等待美国非农就业数据
金价在清淡交投中守在每盎司1,200美元，今日稍晚美国将公布重要的就业报告，数据将为美联储何时升息提供线索。
0825 GMT，现货金近持平，报每盎司1,200.80美元。金价本周可望小幅收高，这将会是连续第三周上涨。
--金属期市：上海期镍收涨逾3%，追随伦敦期镍的反弹走势
上海期镍上涨逾3%，跟随伦敦期镍的反弹走势。投资者担忧中国不锈钢需求疲弱，导致伦敦期镍本周一度触及六年低位，此后回升。
上海期交所主力7月期镍收涨3.2%，至每吨97,300元人民币。但该期约本周仍累计下跌3.8%。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 龚芳；审校 高琦)
路透新加坡5月22日 - 亚洲燃料油市场人气周一继续下滑，打压洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月东方/西方套利价差跌至今年最低，而且此前已经连跌七个交易日。
路透伦敦5月22日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)在周一的讲话中称，伊拉克已根据石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国去年底达成的减产协议完成了本国的减产份额，但仍准备满足未来的石油需求增长。
路透新加坡5月22日 - 柴油现货价差周一仍持稳，不过交易商还是在 密切关注南非的潜在需求。此前该国的一座炼油厂发生爆炸。 据急救中心ER 24称，南非炼厂爆炸，造成约11人受伤。这家炼厂归 石化集团Sasol和道达尔(Total)在当地的部门所有。 Sasol在0545GMT左右于其网站上证实，Natref炼厂发生爆炸，该炼厂 是同道达尔的合资企业。暂时联系不上道达尔置评。 交易商称，这可能会推动南非的柴油进口，但要视爆炸的严重程度而 定。 交易商称，印度石油公司正寻购两批38,000-40,000吨，含硫量为40p pm的柴油，船期为6月下半月。 交易商补充道，印度石油公司购买柴油，可能是因为检修的炼厂延迟 恢复生产的原因，尽管这尚未得到证实。 印度Essar Oil可能售出多达65,000吨含硫量500ppm的柴油，船期定 在6月，买家为BP，价格较中东报价每桶升水0.6-0.65美元，低于此前卖 给维多的每桶升水约0.65美元的售价。 日本炼厂F