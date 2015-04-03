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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 14:22 BJT

日本股市：日经指数在淡静交投中收高，市场等待美国非农就业数据

路透东京4月3日 - 日本股市周五收高，市场交投淡静，因投资者在
本周稍早的大幅跌势过后重启买盘，但是多数人在今日稍后美国非农就业
数据公布前不愿有大动作。
    
    日经指数 收涨0.6%，至19,435.08点，本周累计涨0.8%。
    
    东证股价指数 升0.6%，至1,564.16点，仅有17亿股换手，创
去年12月底以来最低。

    JPX-日经400指数 涨0.6%，报14,212.79点。(完)
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