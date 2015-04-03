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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 14:26 BJT

韩国汇市：韩元兑美元上涨，静候美国就业报告

路透首尔4月3日 - 韩国韩元兑美元 周五收高0.3%，报1,092.7，上日收盘报1,092.2。

韩元盘中一度触及日高1,092.2，为2月10日以来的盘中高位。本周韩元累计上涨1%。

美国今日稍后将公布就业报告，一些投资者离场观望。(完)

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(编译 孙茉莉; 审校 于春红)
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