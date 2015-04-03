表格：外资在韩国股市买超429亿韩元

国际油市：亚洲燃料油套利价差跌至今年低点，因市场人气不断下滑
路透新加坡5月22日 - 亚洲燃料油市场人气周一继续下滑，打压洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月东方/西方套利价差跌至今年最低，而且此前已经连跌七个交易日。
路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资在 韩国股市买超429亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 --------------------------------------------- 4月 3日 42.9 86.9 -122.6 4月 2日 -15.7 -70.5 99.7 4月 1日 -63.2 -82.9 122.3 3月31日 137.2 -106.8 -26.7 3月30日 75.8 -78.2 16.0 3月27日 -79.9 -33.2 154.4 3月26日 -112.4 -68.4 187.5 3月25日 112.5 -175.9 101.6 3月24日 65.4 -84.9 40.1 3月23日 145.7 -8.6 -113.8 3月20日 263.1 -221.7 19.1 3月19日 396.6 -143.1 -232.5 3月18日 329.9 -242.8 -60.8 3月17日 498.9 96.7 -594.9 3月16日 6.1 -25.7 8.0 ---------------------------------------------- 本月以来 -36.1 -66.4 99.4 ---------------------------------------------- 今年以来 3,161.7 -3,052.8 -1,304.4 ---------------------------------------------- (完)
路透新加坡5月22日 - 亚洲燃料油市场人气周一继续下滑，打压洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月东方/西方套利价差跌至今年最低，而且此前已经连跌七个交易日。
路透伦敦5月22日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)在周一的讲话中称，伊拉克已根据石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国去年底达成的减产协议完成了本国的减产份额，但仍准备满足未来的石油需求增长。
路透新加坡5月22日 - 柴油现货价差周一仍持稳，不过交易商还是在 密切关注南非的潜在需求。此前该国的一座炼油厂发生爆炸。 据急救中心ER 24称，南非炼厂爆炸，造成约11人受伤。这家炼厂归 石化集团Sasol和道达尔(Total)在当地的部门所有。 Sasol在0545GMT左右于其网站上证实，Natref炼厂发生爆炸，该炼厂 是同道达尔的合资企业。暂时联系不上道达尔置评。 交易商称，这可能会推动南非的柴油进口，但要视爆炸的严重程度而 定。 交易商称，印度石油公司正寻购两批38,000-40,000吨，含硫量为40p pm的柴油，船期为6月下半月。 交易商补充道，印度石油公司购买柴油，可能是因为检修的炼厂延迟 恢复生产的原因，尽管这尚未得到证实。 印度Essar Oil可能售出多达65,000吨含硫量500ppm的柴油，船期定 在6月，买家为BP，价格较中东报价每桶升水0.6-0.65美元，低于此前卖 给维多的每桶升水约0.65美元的售价。 日本炼厂F