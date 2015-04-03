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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 15:36 BJT

全球金市：金价持于1,200美元，等待美国非农就业数据

0701 GMT，现货金 近持平，报每盎司1,200.80美元。金价本周可望小幅收高，这将会是连续第三周上涨。

金价周三跳涨近2%，创下两个月来最大单日涨幅，此前美国民间聘雇数据逊于市场预期，暗示周五公布的非农就业报告可能也会不尽理想。

虽然美国非农就业数据疲软可能支持金价，但汇丰分析师James Steel表示，唯有数据糟到不行，才会支撑金价持续大涨。

“有鉴于本周对美国民间就业数据的反应，非农就业岗位增幅得要让人失望到底，才会在短期内进一步支撑金价，”Steel在一份报告中指出。

“若就业数据更为强劲，则可能冲击金价出现较大跌势。”

由于美国、欧洲等地多数市场逢耶稣受难日休市，交易活动料相当清淡。

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价格 变动 涨跌% 今年迄今涨跌%

现货金 1200.80 -1.04 -0.09 1.46

现货银 16.73 0.02 +0.12 6.83

现货铂金 1153.85 4.35 +0.38 -3.84

现货钯金 741.00 -3.58 -0.48 -6.52

汇率

欧元/美元 1.0876

美元/日圆 119.68

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 白云/张明钧; 审校 蔡美珍/孙茉莉)
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