全球金市：金价持于1,200美元，等待美国非农就业数据

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
0701 GMT，现货金 近持平，报每盎司1,200.80美元。金价本周可望小幅收高，这将会是连续第三周上涨。
金价周三跳涨近2%，创下两个月来最大单日涨幅，此前美国民间聘雇数据逊于市场预期，暗示周五公布的非农就业报告可能也会不尽理想。
虽然美国非农就业数据疲软可能支持金价，但汇丰分析师James Steel表示，唯有数据糟到不行，才会支撑金价持续大涨。
“有鉴于本周对美国民间就业数据的反应，非农就业岗位增幅得要让人失望到底，才会在短期内进一步支撑金价，”Steel在一份报告中指出。
“若就业数据更为强劲，则可能冲击金价出现较大跌势。”
由于美国、欧洲等地多数市场逢耶稣受难日休市，交易活动料相当清淡。
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价格 变动 涨跌% 今年迄今涨跌%
现货金 1200.80 -1.04 -0.09 1.46
现货银 16.73 0.02 +0.12 6.83
现货铂金 1153.85 4.35 +0.38 -3.84
现货钯金 741.00 -3.58 -0.48 -6.52
汇率
欧元/美元 1.0876
美元/日圆 119.68
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 白云/张明钧; 审校 蔡美珍/孙茉莉)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。