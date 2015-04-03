版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 15:40 BJT

金属期市：上海期镍收涨逾3%，追随伦敦期镍的反弹走势

上海期交所从3月27日开始推出镍和锡期货交易。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 周四劲扬2.5%，收每吨13,025美元，前一日则曾一度触及2009年5月以来低位12,310美元。

INTL FCStone分析师Edward Meir称，由于已经超卖，因此镍价复苏是可期的。

“尽管如此，期镍基本面仍令人担忧，技术面超卖只能让市场稳下来。”Meir在客户报告中称。

“较能起作用的，是我们是否开始见到入市的供应减少，特别是含镍生铁(NPI)方面，中国多数生产商在这方面都报告说无利可图。”他说。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/孙茉莉; 审校 高琦/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐