《技术分析》中国股市沪综指短线仍有上升空间

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
作者 曾祥进
路透北京4月3日 - 中国股市沪综指 本周突破3,700点下方小型平台后继续上扬，并以盘中震荡方式续破3,770点技术阻力，同时伴以较高的量能水平，料短线大盘仍有上升空间，目标指向3,894点；中线看，大盘继续承接上月涨势，股指仍在中级上升趋势中运行。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): （here)
沪综指周一以跳空方式突破3,700点后震荡上扬，3,770点技术阻力亦以盘中反复震荡方式最终予以突破，股指全周运行于5日均线上方，强势尽显，短线料继续上升，目标指向3,894点，其后仍有一定幅度惯性冲高空间。
技术指标方面，股指创新高过程中KDJ，RSI与大盘继续背离并出现钝化，MACD继续在超买区运行，BOLL线上轨则重新走高，下周将抵达3,900点上方，压力位上移减缓了股指短线上攻阻力。
本周沪市日均成交额达到6,000亿元以上，有力支撑了大盘持续创出新高，获利示范效应料刺激场外资金继续涌入，封堵大盘短线回调空间，惟若出现大盘单日爆出近8,000亿元天量，则将耗尽多头能量，是为短线见顶的警示信号。
较长期走势(周线图): (here)
沪综指本周连续第四周上涨，大盘与周均线乖离程度持续放大，或制约大盘升幅，震荡上涨仍是大盘主要运行方式，此前大盘震荡区域3,682-3,700区间则具备较强支撑。
本周沪市成交额连续第三周增长并创历史新高，但增幅不明显，显示整个市场或面临资金总量无法扩张的掣肘，若出现单日创历史天量但周成交额不再明显放大，须警惕大盘出现最后的疯狂随即见顶回落。
由于沪指近期突破09年8月高点3,478点，大盘运行已经演化为对沪指自6,124历史高点下跌至1,664点的大熊市行情的修正走势，以黄金分割率计算，其上涨半分位处于3,894点附近，中期走势下周有望达至该目标后再行演化。（完） (审校 林高丽)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。