《中国企业债发行日程表》--4月3日

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *高要市 9 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/16 广州证券 国有资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *武汉地铁集团 33 7/15 4/13簿记建档 -- AAA 4/14-4/16 海通证券
(品种一期限15年，第5、第10年末附投资者回售选择权) 银河证券
(品种二期限7年，第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *阳江市恒财 11 7 4/13簿记建档 上限8.28% AA 4/14-4/16 国开证券 城市投资控股 (第3-7年末每年偿还20%本金) 中信建投证券 ========================================================================================= 长沙市轨道 30 10 4/2簿记建档 *5.97% AA+ 4/3-4/8 华泰证券 交通集团 (第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金) 中银国际证券
西南证券
财富证券 ========================================================================================= 海门市 14 7 4/2簿记建档 *6.22% AA 4/3-4/8 平安证券 城市发展投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 江苏联峰实业 10 6 4/3簿记建档 上限8.41% AA- 4/7-4/9 海通证券
(附第三年末票面利率调整选择权及投资者回售选择权/张家港经济开发区实业担保)东吴证券 ========================================================================================= 诸暨市 11 7 4/3簿记建档 上限7.50% AA 4/7-4/9 中信建投证券 越都投资发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 湖北省 4.5 7 4/2簿记建档 *6.15% AA+ 4/3-4/10 长江证券 长江产业投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆市铜梁区 12 7 4/7簿记建档 *上限7.10% AA 4/8-4/10 西南证券 金龙城市建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 国家电网 100 7/15 4/8簿记建档 -- AAA 4/9-4/10 中信证券
(品种一规模80亿元，期限7年) 英大证券
(品种二规模20亿元，期限15年，附第5和第10年末发行人和投资人选择权) 国开证券
西南证券
申万宏源证券 ========================================================================================= 石家庄国控 8.5 7 4/8簿记建档 -- AA+ 4/9-4/13 国泰君安证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保提供担保) 川财证券 ========================================================================================= 耒阳市城市 7 7 4/9簿记建档 -- AA- 4/10-4/13 广州证券 和农村建设投资 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 湖南省铁路 11 10 4/9簿记建档 -- AA+ 4/10-4/14 国泰君安证券 投资集团 (第3-6年末每年还10%本金，第7-10年末每年还15%本金) 国开证券 ========================================================================================= 江苏洋口港 9 7 4/9簿记建档 上限6.90% AA 4/10-4/15 申万宏源证券 建设发展集团 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保提供担保) ========================================================================================= 天津铁路建设 24 10 4/10簿记建档 -- AA+ 4/13-4/15 中德证券 投资控股集团 (天津城市基础设施建设投资集团提供担保) 渤海证券 ========================================================================================= 乌鲁木齐 9.9 7 4/10簿记建档 -- AA 4/13-4/15 平安证券 经济开发区建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 滨州中海 5 7 4/10簿记建档 上限7.80% AA- 4/13-4/16 申万宏源证券 创业投资经营 (第3-7年末每年还20%本金/重庆进出口信用担保提供担保) ========================================================================================= 华南国际工业 15 6 4/10簿记建档 -- AA 4/13-4/17 东兴证券 原料城深圳公司 (附第三年末投资者回售选择权/华南城控股提供担保) ========================================================================================= 广东路桥 20 15 推迟发行 -- AA+ -- 广州证券
(广东省交通集团提供担保) 国泰君安证券 =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。