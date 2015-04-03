中国票据市场：转贴利率本周略下探，回购利率跌幅扩大致交投趋活跃

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透上海4月3日 - 中国票据市场本周转贴利率稳中略下探。交易员表示，周初受季末因素影响，部分机构基于配置额度规模限制，交投意愿比较有限；而随着进入月初，回购利率跌幅扩大，市场成交逐渐趋于活络，买票机构积极性逐步增强，推动转帖价格小幅走低。
他们指出，虽然央行引导资金利率下行意图明显，资金价格下行仍有空间，将为转帖利率继续走低提供支撑，但新一轮新股IPO即将启动，资金分流或限制票据价格下行幅度。
“回购利率下的多，买票的机构多起来了，只是近期票源比较少，票据价格在5.10%附近波动，略下了些，不明显，”华北一银行交易员表示，而周初则因逢季末，个别股份大行规模比较宽松票据业务做的比较多，中小机构则额度不太够。
银行间市场周五主要回购利率受开盘价引导跌势继续扩大，其中七天品种跌近20bp(基点)，创逾四个月新低。交易员表示，场内资金供给略显泛滥，不乏出资减点机构；虽然新股IPO扩容，但资金价格连续走低令预期偏乐观。
对于未来走势，上述华北交易员认为，虽然资金利率下行还有可能，但是新股扩容提速将分流资金，票据的配置积极性也可能受到影响。
中国证监会周四下发新一批共30家新股发行批文，其中28家公司周五在沪深证交所刊登首次公开发行（IPO）招股意向书，绝大部分集中在4月14-16日，其中14日是15家新股的网上申购日。
公开市场方面，在上周第三次调降逆回购利率后，本周逆回购操作量价平稳，并连两周实现小幅净投放。季末月初银行间资金面宽松无虞，少量净投放虽影响有限，但仍表明央行维持政策宽松意图；鉴于引导资金价格下行已初见成效，逆回购利率稳势短期有望延续。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 5.2527/5.1595 5.2664/5.1780 5.3504/5.2695
上周五 5.2273/5.1818 5.2849/5.1923 5.3546/5.2480
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变动 +2.54bp/-2.23bp -1.85bp/-1.43bp -0.42bp/+2.15bp
票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.1889%，上周五为5.2151%。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。