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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 16:18 BJT

中国票据市场：转贴利率本周略下探，回购利率跌幅扩大致交投趋活跃

路透上海4月3日 - 中国票据市场本周转贴利率稳中略下探。交易员表示，周初受季末因素影响，部分机构基于配置额度规模限制，交投意愿比较有限；而随着进入月初，回购利率跌幅扩大，市场成交逐渐趋于活络，买票机构积极性逐步增强，推动转帖价格小幅走低。

他们指出，虽然央行引导资金利率下行意图明显，资金价格下行仍有空间，将为转帖利率继续走低提供支撑，但新一轮新股IPO即将启动，资金分流或限制票据价格下行幅度。

“回购利率下的多，买票的机构多起来了，只是近期票源比较少，票据价格在5.10%附近波动，略下了些，不明显，”华北一银行交易员表示，而周初则因逢季末，个别股份大行规模比较宽松票据业务做的比较多，中小机构则额度不太够。

银行间市场周五主要回购利率受开盘价引导跌势继续扩大，其中七天品种跌近20bp(基点)，创逾四个月新低。交易员表示，场内资金供给略显泛滥，不乏出资减点机构；虽然新股IPO扩容，但资金价格连续走低令预期偏乐观。

对于未来走势，上述华北交易员认为，虽然资金利率下行还有可能，但是新股扩容提速将分流资金，票据的配置积极性也可能受到影响。

中国证监会周四下发新一批共30家新股发行批文，其中28家公司周五在沪深证交所刊登首次公开发行（IPO）招股意向书，绝大部分集中在4月14-16日，其中14日是15家新股的网上申购日。

公开市场方面，在上周第三次调降逆回购利率后，本周逆回购操作量价平稳，并连两周实现小幅净投放。季末月初银行间资金面宽松无虞，少量净投放虽影响有限，但仍表明央行维持政策宽松意图；鉴于引导资金价格下行已初见成效，逆回购利率稳势短期有望延续。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.2527/5.1595 5.2664/5.1780 5.3504/5.2695

上周五 5.2273/5.1818 5.2849/5.1923 5.3546/5.2480

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变动 +2.54bp/-2.23bp -1.85bp/-1.43bp -0.42bp/+2.15bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.1889%，上周五为5.2151%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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