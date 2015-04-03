《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月3日

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *厦门信达 30 5 3 4/8簿记建档 进出口行 AA 4/9 4/10 ======================================================================================= *中国航空技术 50 10 9 4/7簿记建档 进出口行 AAA 4/8 4/9 国际控股 中信银行 ======================================================================================= *山东钢铁集团 100 40 6 4/7簿记建档 建设银行 AAA(中诚信国际)4/8 4/9
北京银行 AA(中债资信) ======================================================================================= *江西高速投资 100 18 6 4/7簿记建档 兴业银行 AAA(大公国际) 4/8 4/9 集团 AA+(中债资信) ======================================================================================= *中国中冶 120 30 6 4/7簿记建档 兴业银行 AAA(中诚信国际)4/8 4/9
建设银行 AA+(中债资信) ======================================================================================= 浙江物产集团 100 15 175天 4/3-4/7簿记 兴业银行 AAA(中诚信国际)4/8 4/9 (2015年第五期) 渤海银行 AA+(中债资信) =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中金公司 25 8 3 4/9招标 农业银行等 AAA 4/10 4/13
(最高发行余额) ======================================================================================= *华泰证券 121 30 3 4/9招标 中国银行等 AAA 4/10 4/13 (最高发行余额) ======================================================================================= *天津医药集团 10 5 12 4/9簿记建档 民生银行 AA+ 4/10 4/13 ======================================================================================= *美克投资集团 9 5 12 4/9-4/10簿记 国开行 AA- 4/13 4/14 ======================================================================================= *鹏鹞环保 5.6 3 12 4/13-4/14簿记 招商银行 AA- 4/15 4/16 ======================================================================================= 长江南京 6.2 1 12 4/7簿记建档 农业银行 AA- 4/8 4/9 航道工程局 ======================================================================================= 财通证券 18 4.5 3 4/7招标 中信银行 AA+ 4/8 4/9
(最高发行余额) ======================================================================================= 常州投资集团 10 5 12 4/7簿记建档 中信银行 AA 4/9 4/10 ======================================================================================= 花园集团 10 5 12 4/7簿记建档 农业银行 AA 4/9 4/10 ======================================================================================= 国都证券 25 9 3 4/8招标 中信建投证券 AA+ 4/9 4/10
(最高发行余额) ======================================================================================= 华融证券 30 10 3 4/8招标 邮储银行等 AA+ 4/9 4/10
(最高发行余额) ======================================================================================= 成都兴蓉投资 4 1 6 4/8簿记建档 广发银行 AA+ 4/9 4/10 (2015年第二期) ======================================================================================= 成都兴蓉投资 4 1 6 4/8簿记建档 广发银行 AA+ 4/9 4/10 (2015年第三期) ======================================================================================= 奇瑞汽车 54 20 12 4/8簿记建档 国开行 AA 4/10 4/13
工商银行 ======================================================================================= 国电集团 43 43 12 4/8簿记建档 中国银行 AAA 4/10 4/13
工商银行 ======================================================================================= 天沃科技 8 3 12 4/8簿记建档 建设银行 AA 4/9 4/10 ======================================================================================= 安徽省投资 30 20 12 4/8簿记建档 光大银行 AAA 4/9 4/10 集团 ======================================================================================= 首都旅游集团 21 9 12 4/8簿记建档 中信银行 AAA 4/10 4/13 ======================================================================================= 南钢股份 30 10 12 4/8簿记建档 浦发银行 AA 4/10 4/13
国泰君安证券 ======================================================================================= 京城机电控股 27 17 9 4/9簿记建档 中信银行 AA+ 4/10 4/13
北京银行 ======================================================================================= 华能国际 50 50 12 4/10簿记建档 建设银行 AAA 4/13 4/14 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *安徽国贸集团 14 6 5 4/9簿记建档 民生银行 AA 4/10 4/13 ======================================================================================= 冀中能源 10 10 5 4/7簿记建档 交通银行 AA 4/9 4/10 邯郸矿业集团 (冀中能源集团担保) ======================================================================================= 沈阳机床 5 5 5 4/7簿记建档 浦发银行 AA 4/9 4/10 ======================================================================================= 中航机电系统 35 15 5 4/7簿记建档 工商银行 AAA 4/8 4/9
中信银行 ======================================================================================= 内蒙古高等级 60 30 永续中票 4/7-4/8簿记 招商银行 AA+ 4/9 4/10 公路建设开发 (品种一、二初始发行规模分别为20亿元和10亿元，可双向回拨)
(品种一每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年期票面利率上调300bp)
(品种二每7年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第8年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 龙岩工贸 6 3 5 4/8簿记建档 国开行 AA 4/9 4/10 发展集团 交通银行 ======================================================================================= 绍兴城建 10 6.6 5 4/8簿记建档 国开行 AA+ 4/9 4/10 投资集团 ======================================================================================= 中国有色 60 30 永续中票 4/8簿记建档 工商银行 AAA 4/10 4/13 矿业集团 渤海银行
(品种一、二初始发行规模各15亿元，可双向回拨)
(品种一每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp)
(品种二每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 合肥华泰集团 8 2 3 4/8簿记建档 浦发银行 AA- 4/9 4/10 ======================================================================================= 江苏阳光 7 7 3 4/9-4/10簿记 工商银行 AA- 4/13 4/14
北京银行 ======================================================================================= 亚泰集团 20 10 5 4/10簿记建档 广发银行 AA 4/13 4/14 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。