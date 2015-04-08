《焦点》中小盘A股热炒令港股成价值洼地，大陆基金南下掘金

* A股中小盘股热炒，港股估值相对便宜

* 私募基金已开始南下，公募基金政策已放开

* 未来南下资金源源不断，两地估值有望缩小

* 两地股市环境不同，部分基金经理仍谨慎

作者 林琦

路透上海4月8日 - 在中国本轮A股牛市中，以深交所创业板为首的中小盘股暴涨成为急先锋。而在一岸之隔的香港联交所，与其基本面相近的同地区股票，估值差距竟高至10倍。大陆一些理智的基金经理判断这种局面并不会长久，已开始挥师南下抢先布局低估值港股。

中国证监会近期允许公募基金可直接借道港股通投资港股，更是成为大陆资金加速南下的催化剂，香港创业板似乎成为南下资金的新宠，四天内创业板指数涨逾一成。业内人士估计，只要大陆中小市值股票保持高估值，未来还会有更多大陆资金南下，中小市值港股将有更多机会。

“A股和H股价差比较大，同样一只股票，香港价格要低很多。另外现在又开放公募基金买香港股票，所以资金流入香港是可以预期的。”私募基金六禾投资董事长夏晓辉表示。

目前六禾投资旗下一些产品已开始配置港股。他指出，“这种投资有点套利的味道，如果这两个价格相差很大的话一定会回归，价差大我就可以做一些投资嘛。”

公募基金景顺长城基金公司抢得头啖汤，近期该公司正在发行证监会新政下首只主动型沪港通基金--景顺长城沪港深精选基金。

“港股正成价值洼地，沪股价格比港股高出35%，A+H股中96.61%的H股存在折价。”景顺长城沪港深精选基金在其网站醒目位置这样写道。

瑞银证券H股策略分析师陆文杰预计，至今年底，在套利资金作用下，大陆与香港两地股票估值将大幅缩小，甚至持平。

3月27日，中国证监会发布《公开募集证券投资基金参与沪港通交易指引》，内地现有以及新设公募基金，无需具备合格境内机构投资者（QDII）资格亦可通过沪港通机制投资港股。

在上述政策公布后，上周港股连续上涨，恒生国企指数 连涨四天，累计涨幅达5.65%；而标普香港创业板指数 四天内更大涨近12%。上周港股因公众假日仅交易四天，周三起将恢复交易。

**水往低处流**

“A股这边的投资机会不是很多了，那么我自然要转其他市场，所以就适当配一下。”私募基金南海基金投资总监戴晶表示，“港股那边价格也不是很高。从这几天开始，已经开始涨起来了；而且是刚开始，肯定有持续性的，本来那边就比这边低很多啊。”

他透露，目前大陆私募基金圈子里考虑投资港股的人已越来越多。

不仅仅是船小调头快的私募基金在行动，政策放开令体量庞大的公募基金将有机会直接投资蓝筹港股，而且随着未来深港通的实施，公募基金预计亦可投资中小市值港股，这无疑给正在升温的南下热再添一把柴。

陆文杰认为，中国内地公募基金获准参与港股通并非全新的政策，南向交易短期内规模扩张有限。但是由于A股正处于泡沫阶段，预计该政策立场将鼓励内地投资者进入港股市场，近阶段小市值港股将受益。

他的逻辑是，尽管目前港股小市值股票还没参与沪港通，但它们有可能加入接下来的深港通。目前一些内地基金正在加仓高品质低价位的港股小市值股票，以便在深港通开通前部署好仓位。

“大陆投资者是相当激进的，他们寻求在两个月甚至两周内能获得30%的回报，这就是为什么他们大多对高Beta（高波动）的小盘股感兴趣，这些小盘股往往属于TMT、环保、医疗健康及零售业。”他说。

深圳创业板综合指数 近期频创历史新高，今年以来已累计上涨约八成。据深圳证交所网站，中小板和创业板的平均市盈率分别为60倍和94倍。而恒生主板平均市盈率约为11倍，估值最高的资讯科技也不过30多倍。

**不同环境**

虽然杉杉金融股权投资总经理吴侃亦有投资香港股票的考虑，但他还是比较谨慎，因为在香港实行股票发行注册制的情况下，增发新股相当方便，国内小盘股炒作模式并不一定适用于香港市场。

他指出，香港股票炒高后，董事会再增发新股，只要报备一下就可以，等于供给是无限的。投资港股的模式尚待摸索，贸然出去肯定会有问题。

在目前中国股票发行审核制的环境下，上市公司增发股票流程相当缓慢，一般情况下需耗时一年左右。中国正推动股票发行由审核制向注册制的转变，今年底注册制有望落地。

私募基金上海麒德投资公司投资经理鲁艺亦对南下投资保持谨慎态势。他说，“香港的交易结构，投资者行为啊，和内地是不一样的。这是两个池子，你过去，收益不一定比A股好。”