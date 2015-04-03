《中国债市每日综述》供给高峰将至现券反弹受阻，关注小长假政策动向

* 现券反弹遇阻，国债期货亦震荡走弱

* 二季度新债供给高峰将至

* 资金价格持续下行，IRS短端继续跟跌

* 市场对小长假期间出台宽松政策仍有期待

路透上海4月3日 - 中国银行间市场周五现券反弹受阻，国开10年活跃券收益率涨约5个基点(bp)，国债期货亦震荡走弱。尽管资金价格仍处在被引导下行的通道中，但进入二季度新债供给将进入高峰期，市场心理压力难消，现券在连两日回暖后再现疲态。

交易员并指出，利率互换(IRS)今日曲线趋陡，短端在资金利率带动下继续探低，长端则小幅回升，IRS短端走势相对独立也在一定程度上表明，市场对清明小长假期间可能出台降准等宽松政策仍有期待。

此外，新一轮新股IPO的消息终于落地，不过资金面宽松格局暂并未受任何影响，市场预期亦不改乐观，回购利率跌势不休。

“(国开活跃券)150205下午又上了3-4个(基)点，可能还是担心供给的压力，下周要发的很多，”上海一银行交易员称。

他并谈到，除了国债和金融债外，市场更为担忧的依旧是地方政府债接下来的大量供给，而尽管出台了社保基金可投资地方债的新政，但考虑到收益水平偏低，未来社保基金投向地方债的资金规模到底能有多大仍是未知数。

国务院周三召开常务会议决定，适当扩大全国社会保障基金投资范围，其中包括，把社保基金债券投资范围扩展到地方政府债券，并将企业债和地方政府债投资比例从10%提高到20%。

因清明节小长假，中国主要金融市场下周一(6日)休市，在下周随后的四个交易日中，将有多达五批利率债招标发行，总量达1,100亿元。

而今日IRS短端跌势不改，较上日尾盘续降约5个bp。上海另一银行交易员表示，“(下午一年)IRS上来一点后也不动了，都怕周末降准吧。”

10年期国开行活跃券150205券最新报价收益率 在4.16%/4.12%，上日收盘为4.10%/4.0850%；剩余期限近2.77年的国开债150201券最新报价收益率 在4.0199%/3.98%，上日收盘为3.99%/3.97%。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报97.000元人民币，较上日结算价跌0.41%；10年期国债主力合约T1509 收报96.010元，较上日结算价跌0.29%。

**资金供给泛滥，利率跌势不休**

银行间市场周五主要回购利率受开盘价引导跌势继续扩大，其中七天品种跌近20bp(基点)，创四个月新低。交易员表示，场内资金供给略显泛滥，不乏出资减点机构；虽然新股IPO扩容，但资金价格连续走低令预期偏乐观。

他们并认为，回购利率短期仍有望保持低位。在流动性宽裕局面下，预计新股扰动尚不足虑，后期需关注财政存款上缴带来的影响。

“满市场都在出钱，我家加权现在也出不掉了，中介那边减点10bp出的机构不少，”上海一银行交易员表示，开盘价跌幅较大，市场预期乐观，尽管新股扩容，但感觉都不惧。

中国证监会周四下发新一批共30家新股发行批文，其中28家公司周五在沪深证交所刊登首次公开发行（IPO）招股意向书，绝大部分集中在4月14-16日，其中14日是15家新股的网上申购日。

上述交易员并分析指出，月初资金宽松属于正常，不过近期人民币升值势头明显，不排除外汇占款继续恢复，对场内流动性提供一定补充。

人民币兑美元即期 今日连续第五日收升，中间价亦创一个半月新高。

今日银行间质押式回购利率开盘价全线走低，七天最新加权利率 收报3.4014%，创自去年12月2日以来的四个月新低，亦低于昨日央行公开市场七天期逆回购中标利率3.55%；而较上周五的3.9255%累计跌幅则超过50个基点。

华东一银行交易员指出，从上月新股IPO期间市场表现来看，实际扰动并不大，本月市场反应可能相似。届时跨IPO期限的资金需求可能会有抬升，引发结构性的小幅波动；总体而言，IPO扰动不足为虑。