《中国债市每日综述》供给高峰将至现券反弹受阻，关注小长假政策动向

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
* 现券反弹遇阻，国债期货亦震荡走弱
* 二季度新债供给高峰将至
* 资金价格持续下行，IRS短端继续跟跌
* 市场对小长假期间出台宽松政策仍有期待
路透上海4月3日 - 中国银行间市场周五现券反弹受阻，国开10年活跃券收益率涨约5个基点(bp)，国债期货亦震荡走弱。尽管资金价格仍处在被引导下行的通道中，但进入二季度新债供给将进入高峰期，市场心理压力难消，现券在连两日回暖后再现疲态。
交易员并指出，利率互换(IRS)今日曲线趋陡，短端在资金利率带动下继续探低，长端则小幅回升，IRS短端走势相对独立也在一定程度上表明，市场对清明小长假期间可能出台降准等宽松政策仍有期待。
此外，新一轮新股IPO的消息终于落地，不过资金面宽松格局暂并未受任何影响，市场预期亦不改乐观，回购利率跌势不休。
“(国开活跃券)150205下午又上了3-4个(基)点，可能还是担心供给的压力，下周要发的很多，”上海一银行交易员称。
他并谈到，除了国债和金融债外，市场更为担忧的依旧是地方政府债接下来的大量供给，而尽管出台了社保基金可投资地方债的新政，但考虑到收益水平偏低，未来社保基金投向地方债的资金规模到底能有多大仍是未知数。
国务院周三召开常务会议决定，适当扩大全国社会保障基金投资范围，其中包括，把社保基金债券投资范围扩展到地方政府债券，并将企业债和地方政府债投资比例从10%提高到20%。
因清明节小长假，中国主要金融市场下周一(6日)休市，在下周随后的四个交易日中，将有多达五批利率债招标发行，总量达1,100亿元。
而今日IRS短端跌势不改，较上日尾盘续降约5个bp。上海另一银行交易员表示，“(下午一年)IRS上来一点后也不动了，都怕周末降准吧。”
10年期国开行活跃券150205券最新报价收益率 在4.16%/4.12%，上日收盘为4.10%/4.0850%；剩余期限近2.77年的国开债150201券最新报价收益率 在4.0199%/3.98%，上日收盘为3.99%/3.97%。
五年期国债期货主力合约TF1506 收报97.000元人民币，较上日结算价跌0.41%；10年期国债主力合约T1509 收报96.010元，较上日结算价跌0.29%。
**资金供给泛滥，利率跌势不休**
银行间市场周五主要回购利率受开盘价引导跌势继续扩大，其中七天品种跌近20bp(基点)，创四个月新低。交易员表示，场内资金供给略显泛滥，不乏出资减点机构；虽然新股IPO扩容，但资金价格连续走低令预期偏乐观。
他们并认为，回购利率短期仍有望保持低位。在流动性宽裕局面下，预计新股扰动尚不足虑，后期需关注财政存款上缴带来的影响。
“满市场都在出钱，我家加权现在也出不掉了，中介那边减点10bp出的机构不少，”上海一银行交易员表示，开盘价跌幅较大，市场预期乐观，尽管新股扩容，但感觉都不惧。
中国证监会周四下发新一批共30家新股发行批文，其中28家公司周五在沪深证交所刊登首次公开发行（IPO）招股意向书，绝大部分集中在4月14-16日，其中14日是15家新股的网上申购日。
上述交易员并分析指出，月初资金宽松属于正常，不过近期人民币升值势头明显，不排除外汇占款继续恢复，对场内流动性提供一定补充。
人民币兑美元即期 今日连续第五日收升，中间价亦创一个半月新高。
今日银行间质押式回购利率开盘价全线走低，七天最新加权利率 收报3.4014%，创自去年12月2日以来的四个月新低，亦低于昨日央行公开市场七天期逆回购中标利率3.55%；而较上周五的3.9255%累计跌幅则超过50个基点。
华东一银行交易员指出，从上月新股IPO期间市场表现来看，实际扰动并不大，本月市场反应可能相似。届时跨IPO期限的资金需求可能会有抬升，引发结构性的小幅波动；总体而言，IPO扰动不足为虑。
他认为，4月资金面仍需关注央行公开市场操作及中下旬财政缴款的情况，后者可能会影响大行的资金融出意愿，从而对资金供需状况产生明显影响。 (完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。