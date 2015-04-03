中国证券：第二轮券商两融检查，长城证券等存在违规问题而受罚

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透北京4月3日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，2月中国证监会对国内46家券商的融资融券业务进行检查，检查结果显示目前券商两融业务总体规范，但长城证券等部分券商存在一些违规问题而受到处罚，例如向不符合条件的客户融资融券、为到期融资融券合约展期等。
去年底，中国证监会对40多家券商两融业务进行检查，引起A股市场投资者恐慌，股指大幅动荡，证监会对中信证券 ，海通证券 和国泰君安等十余家券商采取一些行政监管措施。今年1月底证监会表态将针对其余46家券商进行第二轮两融业务检查。
张晓军今日在新闻例会上指出，证监会已对违规券商进行处理，其中长城证券因向不符合条件的客户融资融券、代销伞形信托产品、为P2P平台向其客户融资提供便利等问题，违规情节较重，对其采取暂停新开融资融券客户三个月的行政监管措施。
华泰证券 存在向不符合条件的客户和风险承担能力不足的客户融资融券，未按规定方式为部分客户开立两融信用帐户等问题，证监会对其采取责令限期改正的行政监管措施。另外，国信证券 因存在向不符合条件的客户融资融券，被责令增加内部合规检查次数。
五矿证券、华西证券和中金公司存在向不符合条件的客户、为到期两融合约展期等问题，证监会对这三家公司采取警示的行政监管措施。
张晓军指出，下一步，证监会将继续强化客户适当性管理和防范系统性风险为重点，加强证券公司融资类业务监管，进一步提高现场检查针对性和有效性。（完）
(发稿 张晓翀; 撰写林琦; 审校 林高丽)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。