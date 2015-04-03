中国证券：上证所称尚未接获组建聆讯会通知，待修法后再作机制安排

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透上海4月3日 - 对于之前有关沪深证交所将各自组建聆讯质询委员会来取代现行的证监会发审会的报导，上海证交所周五回应称，上交所目前并未接到组建聆讯质询委员会的通知，未来在证券法等法规修订并确认注册制改革方案后，上证所再作相应的机制安排。
上证所官方微博指出，发审会是核准制的一个标志性制度，注册制改革，首次公开发行（IPO）审核下放交易所是主流方案。
“如果法律修改确认了这一制度安排，上海证交所将在立足中国市场实际情况的前提下，适当借鉴境外成熟市场的经验，在注册审核中作出有关机制安排。”微博指出。
中国监管部门正力推国内新股发行由目前的审核制向注册制转变，但这需要修订证券法等相应法规。全国人大财经委副主任委员吴晓灵上月表示，按正常进度，证券法修订案有望4月底上会。初审过后，需要征求意见并总结，最快8月份进行二审，10月份完成三审。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。