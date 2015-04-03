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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 17:53 BJT

中国新债：财政部4月13日将招标发行150亿元贴现国债，期限六个月

路透上海4月3日 - 中国财政部周五公告称，将于4月13日招标发行150亿元人民币今年首期记账式贴现国债，期限六个月(182天)。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为财政部今年第一期贴现国债，采用多重价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

上述债券招标标位变动幅度为0.004元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、20个和25个标位。

该期债4月14日开始计息，招标结束至4月16日进行分销，4月20日起上市交易。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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