更新版 1-中国汇市：人民币连五日收升创一个半月新高，节前观望气氛较浓

国际油市：亚洲燃料油套利价差跌至今年低点，因市场人气不断下滑
路透新加坡5月22日 - 亚洲燃料油市场人气周一继续下滑，打压洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月东方/西方套利价差跌至今年最低，而且此前已经连跌七个交易日。
* 人民币连五日收升，创一个半月新高
* 流动性不足，午后市场波动加大
* 节日来临加非农公布在即，市场观望气氛浓
路透上海4月3日 - 中国人民币兑美元即期 周五连五日收升，和中间价双双创下一个半月新高。不过交易员指出，清明假期来临，加之晚间美国非农数据存变数，市场避险情绪较高，轻仓过节成主流。
他们并表示，因市场流动性不足，午后即期汇价波动较早盘有所加大；尽管离岸CNH和境内价差扩大，但因香港正值假期尚未引来套利盘。
“两地价差扩大，但未见套利盘，两边都没流动性，买或者卖都一边倒，成交不多，但价格跑起来太快，”一城商行交易员表示，“清明节来临，晚上还有非农，流动性本身就不好，我们基本不留头寸，变数太大。”
因清明假期，中国金融市场下周一(6日)休市一天。
全球汇市方面，美元/日圆今日略微走低，美国非农就业报告出炉前美元卖盘浮现；一些美元多头选择削减仓位，欧元/美元亦小幅上涨。
中国央行货币政策委员会第一季度例会强调，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以 及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1950 6.1970 0.03%
中间价 6.1348 6.1396 0.08%
成交额 128亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -1.01% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 87 6.1881 6.1968
2015年来即期升贬值幅度 0.15%
1年期美元/人民币掉期升水 1660
离岸人民币市场,北京时间17:5 今日 上日 1
1年期NDF 6.3135/6.3225 6.3195
CNH即期 6.2018/6.2042 6.1987
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透新加坡5月22日 - 亚洲燃料油市场人气周一继续下滑，打压洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月东方/西方套利价差跌至今年最低，而且此前已经连跌七个交易日。
路透伦敦5月22日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)在周一的讲话中称，伊拉克已根据石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国去年底达成的减产协议完成了本国的减产份额，但仍准备满足未来的石油需求增长。
路透新加坡5月22日 - 柴油现货价差周一仍持稳，不过交易商还是在 密切关注南非的潜在需求。此前该国的一座炼油厂发生爆炸。 据急救中心ER 24称，南非炼厂爆炸，造成约11人受伤。这家炼厂归 石化集团Sasol和道达尔(Total)在当地的部门所有。 Sasol在0545GMT左右于其网站上证实，Natref炼厂发生爆炸，该炼厂 是同道达尔的合资企业。暂时联系不上道达尔置评。 交易商称，这可能会推动南非的柴油进口，但要视爆炸的严重程度而 定。 交易商称，印度石油公司正寻购两批38,000-40,000吨，含硫量为40p pm的柴油，船期为6月下半月。 交易商补充道，印度石油公司购买柴油，可能是因为检修的炼厂延迟 恢复生产的原因，尽管这尚未得到证实。 印度Essar Oil可能售出多达65,000吨含硫量500ppm的柴油，船期定 在6月，买家为BP，价格较中东报价每桶升水0.6-0.65美元，低于此前卖 给维多的每桶升水约0.65美元的售价。 日本炼厂F