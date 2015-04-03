亚洲橡胶：TOCOM期胶收在两个月低位，受油价下跌拖累

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
“期胶市场承压，因隔夜油价再度大跌，”Nihon Unicom的董事总经理Hiroyuki Kikukawa说。
布兰特原油周四下跌近4%，受伊朗与六大国初步达成核协议影响，不过官员将在6月进一步谈判，分析师对伊朗何时能够出口更多原油仍心存怀疑。
“午后市场交投变得清淡，因投资者等待今日稍晚将公布的关键美国就业数据，”Kikukawa说。
路透调查显示，美国3月非农就业岗位料增加24.5万，2月为增加29万，但市场正在为数据表现疲软做好准备。
受对中国需求放缓及亚洲橡胶供应过剩的担忧拖累，TOCOM期胶今年以来已累计下跌4.3%。
上海期交所交投最活跃的9月期胶 上涨10元人民币，收于每吨12,775元人民币(2,064美元)。
新加坡商品交易所因公共假日休市。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 陈宗琦/汪红英；审校 张明钧/白云)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。