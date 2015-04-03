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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 18:19 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收在两个月低位，受油价下跌拖累

“期胶市场承压，因隔夜油价再度大跌，”Nihon Unicom的董事总经理Hiroyuki Kikukawa说。

布兰特原油周四下跌近4%，受伊朗与六大国初步达成核协议影响，不过官员将在6月进一步谈判，分析师对伊朗何时能够出口更多原油仍心存怀疑。

“午后市场交投变得清淡，因投资者等待今日稍晚将公布的关键美国就业数据，”Kikukawa说。

路透调查显示，美国3月非农就业岗位料增加24.5万，2月为增加29万，但市场正在为数据表现疲软做好准备。

受对中国需求放缓及亚洲橡胶供应过剩的担忧拖累，TOCOM期胶今年以来已累计下跌4.3%。

上海期交所交投最活跃的9月期胶 上涨10元人民币，收于每吨12,775元人民币(2,064美元)。

新加坡商品交易所因公共假日休市。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 陈宗琦/汪红英；审校 张明钧/白云)
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