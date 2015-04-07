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亚洲 | 2015年 4月 8日 星期三 07:00 BJT

重温稿-路透调查：日本2月经常帐可能连续第八个月实现盈余

* 日本2月经常帐盈余料为1.15万亿日圆，1月盈余6,140亿日圆

* 经常帐数据定于4月7日2350GMT公布

路透东京4月3日 - 路透调查显示，2月日本经常帐可能连续第八个月实现盈余，因油价下跌令日本贸易逆差收窄，此外日圆疲软提振了外国投资收入。

接受路透调查的23位分析师的预期中值显示，日本2月料录得1.15万亿日圆(96亿美元)的经常帐盈余。日本1月份经常帐盈余为6,140亿日圆。

“油价下跌令进口减少，同时出口在美国需求的带动下获得动能，这都可能令日本贸易逆差收窄，”日本总研的一位经济学家表示。

日本财务省将在4月7日2350GMT公布经常帐数据。

分析师预计，得益于日圆疲软，以及液化天然气(LNG)等进口资源价格可能下跌，经常帐在未来一段时间内将保持盈余。(完) (编译 汪红英；审校 艾茂林)
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