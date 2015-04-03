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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 18:27 BJT

欧洲金融：普京和希腊总理在下周会晤中将谈及欧盟制裁等议题

路透莫斯科4月3日 - 克里姆林宫发言人周五表示，总统普京和希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)在下周的会晤中，计划将谈到两国经济联系以及欧盟对俄的制裁。

俄罗斯希望欧盟能取消对俄制裁，期望一些欧盟成员国尤其是匈牙利和希腊的能支持俄罗斯。

该发言人称在会谈之前，就俄可能会金援希腊，这一问题尚言之过早。

普京和齐普拉斯将于4月8日于莫斯科进行会晤。这是齐普拉斯于1月获得大选胜利以来首次出访莫斯科。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 高琦)
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