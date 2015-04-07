重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(3月30日-4月3日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周连五日收升，周涨幅达0.35%，为连续第四周上涨；本周由于客盘购汇需求减少，市场也未见央行踪迹，结汇盘成为市场主力，不过受美元整体反弹影响，人民币涨势受限。而周五因清明假期临近加之美国公布非农数据在即，机构纷纷出清头寸过节，客盘观望情绪亦明显升温。

公开市场操作: --在此前一周第三次调降逆回购利率后，中国央行公开市场当周逆回购操作量价平稳，并连两周实现小幅净投放。季末月初银行间资金面宽松无虞，少量净投放虽影响有限，但仍表明央行维持政策宽松的意图；而鉴于引导资金价格下行已初见成效，逆回购利率稳势短期有望延续。

分析人士并认为，楼市放松政策出台之后，短期中国经济下行压力是否减缓仍待观察，加之存款保险制度出台加快利率市场化进程，仍令调降存款准备金率等进一步宽松政策的预期不减。

债市: --银行间市场现券当周收益率高位剧烈波动，周初地方债供给忧虑持续发酵，加之房地产放松政策出台，市场情绪一度陷于恐慌，止损盘纷纷涌出；之后社保基金获准投资地方债以及资金利率持续下行，令市场心态渐趋稳，配置需求有所发力，不过临近周末对供给的担忧再度浮现，现券反弹受阻。短期债市仍主要关注央行的政策动向、供给压力变化以及资金利率降势能否持续。

票据: --中国票据市场转贴利率稳中略下探。交易员表示，月初回购利率跌幅扩大，买票机构积极性逐步增强，推动转帖价格小幅走低。虽然央行引导资金利率下行意图明显，资金价格下行仍有空间，将为转帖利率继续走低提供支撑，但新一轮新股IPO即将启动，资金分流或限制票据价格下行幅度。

股市: --当周沪综指 强势上涨，累计涨幅4.68%。“一带一路”规划公布及楼市政策松绑，给股市带来新的题材和提振因素，外围资金源源不断涌入。即使证监会最新下发30家新股发行批文，扩容节奏明显加快，亦难阻大盘惯性上涨。沪综指周五收报3,863.93点，再创逾七年收盘新高。