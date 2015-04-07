重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

中国债市动态：资金紧绷期现货延续颓势，到期MLF仍未续不确定性难消
路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。
以下为路透中文新闻为您整理的(3月30日-4月3日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周连五日收升，周涨幅达0.35%，为连续第四周上涨；本周由于客盘购汇需求减少，市场也未见央行踪迹，结汇盘成为市场主力，不过受美元整体反弹影响，人民币涨势受限。而周五因清明假期临近加之美国公布非农数据在即，机构纷纷出清头寸过节，客盘观望情绪亦明显升温。
公开市场操作: --在此前一周第三次调降逆回购利率后，中国央行公开市场当周逆回购操作量价平稳，并连两周实现小幅净投放。季末月初银行间资金面宽松无虞，少量净投放虽影响有限，但仍表明央行维持政策宽松的意图；而鉴于引导资金价格下行已初见成效，逆回购利率稳势短期有望延续。
分析人士并认为，楼市放松政策出台之后，短期中国经济下行压力是否减缓仍待观察，加之存款保险制度出台加快利率市场化进程，仍令调降存款准备金率等进一步宽松政策的预期不减。
债市: --银行间市场现券当周收益率高位剧烈波动，周初地方债供给忧虑持续发酵，加之房地产放松政策出台，市场情绪一度陷于恐慌，止损盘纷纷涌出；之后社保基金获准投资地方债以及资金利率持续下行，令市场心态渐趋稳，配置需求有所发力，不过临近周末对供给的担忧再度浮现，现券反弹受阻。短期债市仍主要关注央行的政策动向、供给压力变化以及资金利率降势能否持续。
票据: --中国票据市场转贴利率稳中略下探。交易员表示，月初回购利率跌幅扩大，买票机构积极性逐步增强，推动转帖价格小幅走低。虽然央行引导资金利率下行意图明显，资金价格下行仍有空间，将为转帖利率继续走低提供支撑，但新一轮新股IPO即将启动，资金分流或限制票据价格下行幅度。
股市: --当周沪综指 强势上涨，累计涨幅4.68%。“一带一路”规划公布及楼市政策松绑，给股市带来新的题材和提振因素，外围资金源源不断涌入。即使证监会最新下发30家新股发行批文，扩容节奏明显加快，亦难阻大盘惯性上涨。沪综指周五收报3,863.93点，再创逾七年收盘新高。
期市: --沪铜当周下滑1.12%。在美联储延迟加息预期、中国楼市调控松绑的影响下，铜价延续2月2日以来的反弹态势。但市场再度出现重大利多因素的概率下降，铜价上行动能减弱，在42,500-44,700元/吨区间波动的可能性较大。沪铜主力合约 周五收盘报43,280元。 --沪金当周小跌0.6%。美元周初持续走升，降低了无息资产的吸引力，金价跟随下跌，而后因低迷的美国民间就业数据低于市场预期，金价有所回升，但未改本周弱势，市场期待美国非农就业数据的出炉。沪金主力合约 周五收报241.75元。(完) (整理 边竞/林琦/吴芳/李文科/张金栋; 审校 张喜良)
路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。