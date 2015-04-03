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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 19:12 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货在交投清淡中收高，周线连两周上扬

路透雅加达4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周五上涨，连续第二周上
扬；但部份国家适逢复活节假期，市场交投意愿不高，成交量低落。
    
    印尼政府周五宣布，将挪用资金补助生质柴油。
    
    “这在长假期前引发一些空头回补，”吉隆坡一家当地大宗商品一名
交易商指出。
    
    增加使用生质柴油将导致对棕榈油的需求增强，后者为制造生质柴油
的混合用油之一。
   
    指标6月合约 收高1.15%，至每吨2,191马币(林吉特)(598美
元)，为周一以来高位；周线涨1.01%，为八周来高位。
    
    成交量为18,540口，远低于35,000口的日均成交量。(完)
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
   

 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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