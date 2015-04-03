版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 19:13 BJT

东南亚股市：泰国股市收涨，周线为七周内首度上扬

路透曼谷4月3日 - 泰国、马来西亚及越南股市周五温和上涨，部分东南亚股市则因假期休市。投资者等待今日稍晚将公布的美国非农就业数据，以研判美联储何时升息的线索。

泰国股市 上涨0.25%，本周上涨2.73%，是七周内首度周线上涨。

观光股例如Central Plaza Hotel 和Minor International 上涨，券商称泰国解除戒严是主要推升股价的因素。

马来西亚股市 本周上涨1.2%，为连续第三周攀升。越南股市 则连跌第四周，跌幅为0.7%。

新加坡、菲律宾、印尼股市周五均因假期休市，本周涨幅分别是0.11%、1.46%和1.10%。

MSCI明晟亚太地区股指(除日本外) 日内上涨约0.4%。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 419.13 0.82 +0.20 +2.04 410.77

马来西亚 1834.52 2.55 +0.14 +4.16 1761.25

泰国 1536.05 3.82 +0.25 +2.56 1497.67

越南 547.85 1.00 +0.18 +0.41 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数

(编译 李婷仪 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐