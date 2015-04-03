东南亚股市：泰国股市收涨，周线为七周内首度上扬

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透曼谷4月3日 - 泰国、马来西亚及越南股市周五温和上涨，部分东南亚股市则因假期休市。投资者等待今日稍晚将公布的美国非农就业数据，以研判美联储何时升息的线索。
泰国股市 上涨0.25%，本周上涨2.73%，是七周内首度周线上涨。
观光股例如Central Plaza Hotel 和Minor International 上涨，券商称泰国解除戒严是主要推升股价的因素。
马来西亚股市 本周上涨1.2%，为连续第三周攀升。越南股市 则连跌第四周，跌幅为0.7%。
新加坡、菲律宾、印尼股市周五均因假期休市，本周涨幅分别是0.11%、1.46%和1.10%。
MSCI明晟亚太地区股指(除日本外) 日内上涨约0.4%。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 419.13 0.82 +0.20 +2.04 410.77
马来西亚 1834.52 2.55 +0.14 +4.16 1761.25
泰国 1536.05 3.82 +0.25 +2.56 1497.67
越南 547.85 1.00 +0.18 +0.41 545.63
(完)
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(编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。