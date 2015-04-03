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货币新闻 | 2015年 4月 3日 星期五 21:20 BJT

《综述》美国3月非农就业岗位增幅为2013年以来最低，失业率则持稳

过去三个月经济增长大幅放缓，市场对第一季国内生产总值(GDP)环比年率的最低预估为增长0.6%；但增长放缓料为暂时情况。

就业报告也有些好消息。

平均时薪增加0.07美元，较上年同期增加了2.1%。平均时薪被视为是研判美联储何时升息的重要线索。

失业率持稳在六年半低点5.5%，因人们退出劳动力队伍。

随着沃尔玛 和麦当劳 宣布提高小时工薪资，未来几个月薪资涨幅料增强。TJX Cos Inc 和健康保险业者安泰 等企业亦已宣布加薪。

美联储看起来乐于上调自2008年12月来一直维持在近零水准的隔夜利率。但最近经济表现疲软，导致投资者推迟美联储升息时间的预期。一些人认为，美联储甚至可能会等到2016年再升息。

3月民间部门岗位增加12.9万，增速较2月的26.4万个有所放缓。聘雇成长力道则受到商品制造业就业岗位下滑的拖累。建筑业就业岗位减少1,000个。而饱受强势美元及全球需求不振冲击的制造业，就业岗位减少1,000个。政府部门聘雇减少3,000个。

3月矿业就业岗位更进一步削减，少了11,000个，。反应出油气产业受油价重挫的冲击。(完)
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