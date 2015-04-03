《综述》美国3月非农就业岗位增幅为2013年以来最低，失业率则持稳

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
过去三个月经济增长大幅放缓，市场对第一季国内生产总值(GDP)环比年率的最低预估为增长0.6%；但增长放缓料为暂时情况。
就业报告也有些好消息。
平均时薪增加0.07美元，较上年同期增加了2.1%。平均时薪被视为是研判美联储何时升息的重要线索。
失业率持稳在六年半低点5.5%，因人们退出劳动力队伍。
随着沃尔玛 和麦当劳 宣布提高小时工薪资，未来几个月薪资涨幅料增强。TJX Cos Inc 和健康保险业者安泰 等企业亦已宣布加薪。
美联储看起来乐于上调自2008年12月来一直维持在近零水准的隔夜利率。但最近经济表现疲软，导致投资者推迟美联储升息时间的预期。一些人认为，美联储甚至可能会等到2016年再升息。
3月民间部门岗位增加12.9万，增速较2月的26.4万个有所放缓。聘雇成长力道则受到商品制造业就业岗位下滑的拖累。建筑业就业岗位减少1,000个。而饱受强势美元及全球需求不振冲击的制造业，就业岗位减少1,000个。政府部门聘雇减少3,000个。
3月矿业就业岗位更进一步削减，少了11,000个，。反应出油气产业受油价重挫的冲击。(完)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。