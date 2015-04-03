版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 3日 星期五 21:48 BJT

美国股市：股价指数期货大跌，此前美就业数据远逊于预估

路透纽约4月3日 - 美国股价指数期货周五大跌，此前公布的美国3月非农就业报告逊于预期。美股期指下滑之际虽逢市况清淡，但这仍暗示周一美股开盘将下跌。

美国3月就业岗位增幅为逾一年来最低水平，有些迹象显示美元走强及油价下滑开始抑制经济成长，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)则可能因而延后升息。

期货市场在美国就业数据公布之后开市，但交易时间缩短为45分钟。成交清淡，仅有95,000口成交，过去200日的日均成交量为145万口。

标普500电子迷你期货 跌19.75点，或将近1%，暗示周一将开低。道琼工业指数电子迷你期货 跌165点，Nasdaq 100电子迷你期货跌43.75点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐