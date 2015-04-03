美国股市：股价指数期货大跌，此前美就业数据远逊于预估

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透纽约4月3日 - 美国股价指数期货周五大跌，此前公布的美国3月非农就业报告逊于预期。美股期指下滑之际虽逢市况清淡，但这仍暗示周一美股开盘将下跌。
美国3月就业岗位增幅为逾一年来最低水平，有些迹象显示美元走强及油价下滑开始抑制经济成长，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)则可能因而延后升息。
期货市场在美国就业数据公布之后开市，但交易时间缩短为45分钟。成交清淡，仅有95,000口成交，过去200日的日均成交量为145万口。
标普500电子迷你期货 跌19.75点，或将近1%，暗示周一将开低。道琼工业指数电子迷你期货 跌165点，Nasdaq 100电子迷你期货跌43.75点。(完)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。