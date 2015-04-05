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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 07:34 BJT

****主要国家经济指标预测--4月6日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段      预估值        前值
    
    0500  日本同时指标(较前月)                        2月            --          +2.4
             领先指标(较前月)                                        --          -0.2
    1345  美国Markit综合采购经理人指数(PMI)        3月终值           --          58.5
                    服务业PMI                                        --          58.6
    1400  美国就业趋势指标                            4月            --         127.8
    1400  美国供应管理协会(ISM)非制造业指数           3月           56.5         56.9
                              企业活动指数                          59.2         59.4
                                  就业指数                           --          56.4
                                新订单指数                           --          56.7
                                  价格指数                           --          49.7
    1400  加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)               3月            --          50.8
                    经季节调整的PMI                                  --          49.7  
    2350 日本外汇储备(亿美元)                         3月            --        12,511  
    
    4月6-7日
    2330 澳洲AIG服务业指数                            3月            --          51.7
    
    4月6-10日
    0700 英国Halifax房价指数(较上月)                  3月            --         -0.3%
                     三个月房价(较上年同期)       截至3月          +8.2%        +8.3%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值       预估值 
    4月3日(五)
    1230 美国非农就业岗位(万个)                         3月        增加12.6   增加24.5  
             民间就业岗位(万个)                                    增加12.9   增加23.7 
             制造业就业岗位(万个)                                  减少0.1     增加1.0
             政府部门就业岗位(万个)                                减少0.3         --  
             失业率                                                   5.5%        5.5% 
             平均时薪(较前月)                                        +0.3%       +0.2% 
             每周平均工时                                            34.5         34.6 
             劳动力就业参与率                                        62.7%         --  
    (完)

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