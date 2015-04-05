主要国家经济指标预测--4月6日****

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本同时指标(较前月) 2月 -- +2.4 领先指标(较前月) -- -0.2 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 3月终值 -- 58.5 服务业PMI -- 58.6 1400 美国就业趋势指标 4月 -- 127.8 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 3月 56.5 56.9 企业活动指数 59.2 59.4 就业指数 -- 56.4 新订单指数 -- 56.7 价格指数 -- 49.7 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 -- 50.8 经季节调整的PMI -- 49.7 2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 12,511 4月6-7日 2330 澳洲AIG服务业指数 3月 -- 51.7 4月6-10日 0700 英国Halifax房价指数(较上月) 3月 -- -0.3% 三个月房价(较上年同期) 截至3月 +8.2% +8.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月3日(五) 1230 美国非农就业岗位(万个) 3月 增加12.6 增加24.5 民间就业岗位(万个) 增加12.9 增加23.7 制造业就业岗位(万个) 减少0.1 增加1.0 政府部门就业岗位(万个) 减少0.3 -- 失业率 5.5% 5.5% 平均时薪(较前月) +0.3% +0.2% 每周平均工时 34.5 34.6 劳动力就业参与率 62.7% -- (完)
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。