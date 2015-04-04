中国财政：首个地方政府债务置换额度出台，安徽核定322亿元

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
路透上海4月4日 - 在中国财政部3月发布1万亿元人民币的地方政府债券置换存量债务办法后，首个省级的置换额度出台。安徽省经财政部核定，获得第一批置换额度322亿元，置换后的融资成本将降低到5%左右。
据新华网周六报导，安徽省已将此置换债券额度分配到各市、县、区，用于偿还今年到期的政府负有偿还责任的债务。
同时安徽省财政厅已专门下发通知明确，置换债券资金必须用于偿还审计确定的截至2013年6月30日政府负有偿还责任的债务中2015年到期的债务本金，不得用于偿还应由企事业单位等自身收益偿还的债务，不得用于付息，不得用于经常性支出和上新项目、铺新摊子。
安徽省财政厅还明确严格债券资金管理，置换债券中的一般债券和专项债券分别纳入一般公共预算和政府性基金预算，偿还存量债务要严格逐笔对应到2013年政府性债务审计确定的存量债务项目。
根据2015年财政部预算报告，今年中国赤字规模1.62万亿元，其中地方财政赤字5,000亿，国务院同意发行地方政府一般债券弥补。同时增加安排地方政府专项债券1,000亿元纳入地方政府性基金预算管理，不列入一般公共预算。
3月底，中国财政部还发布2015年地方政府专项债券预算管理办法，明确今年地方政府专项债券，包括为今年1月1日起新增专项债务发行的新增专项债券、为置换截至去年末存量专项债务发行的置换专项债券。 （完） (发稿 徐永；审校 张喜良)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券