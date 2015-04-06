重温稿-中国财政：首个地方政府债务置换额度出台，安徽核定322亿元

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透上海4月4日 - 在中国财政部3月发布1万亿元人民币的地方政府债券置换存量债务办法后，首个省级的置换额度出台。安徽省经财政部核定，获得第一批置换额度322亿元，置换后的融资成本将降低到5%左右。
据新华网周六报导，安徽省已将此置换债券额度分配到各市、县、区，用于偿还今年到期的政府负有偿还责任的债务。
同时安徽省财政厅已专门下发通知明确，置换债券资金必须用于偿还审计确定的截至2013年6月30日政府负有偿还责任的债务中2015年到期的债务本金，不得用于偿还应由企事业单位等自身收益偿还的债务，不得用于付息，不得用于经常性支出和上新项目、铺新摊子。
安徽省财政厅还明确严格债券资金管理，置换债券中的一般债券和专项债券分别纳入一般公共预算和政府性基金预算，偿还存量债务要严格逐笔对应到2013年政府性债务审计确定的存量债务项目。
根据2015年财政部预算报告，今年中国赤字规模1.62万亿元，其中地方财政赤字5,000亿，国务院同意发行地方政府一般债券弥补。同时增加安排地方政府专项债券1,000亿元纳入地方政府性基金预算管理，不列入一般公共预算。
3月底，中国财政部还发布2015年地方政府专项债券预算管理办法，明确今年地方政府专项债券，包括为今年1月1日起新增专项债务发行的新增专项债券、为置换截至去年末存量专项债务发行的置换专项债券。 （完） (发稿 徐永；审校 张喜良)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。