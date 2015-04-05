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市场报道 | 2015年 4月 5日 星期日 14:39 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货3月31日持仓报告(表)

路透4月3日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年3月31日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(182,346口)

74,471 40,517 18,852 73,162 110,248 166,485 169,617 15,861 12,729

较3月24日变动(未平仓合约：减少1,858口)

-959 -1,744 -1,803 284 -348 -2,478 -3,895 620 2,037

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

40.8 22.2 10.3 40.1 60.5 91.3 93.0 8.7 7.0

各类交易商数量(总计为255家)

97 70 71 58 59 188 177 (完)

(编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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