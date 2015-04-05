CFTC报告：ICE棉花期货3月31日持仓报告(表)

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透4月3日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年3月31日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(182,346口)
74,471 40,517 18,852 73,162 110,248 166,485 169,617 15,861 12,729
较3月24日变动(未平仓合约：减少1,858口)
-959 -1,744 -1,803 284 -348 -2,478 -3,895 620 2,037
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
40.8 22.2 10.3 40.1 60.5 91.3 93.0 8.7 7.0
各类交易商数量(总计为255家)
97 70 71 58 59 188 177 (完)
(编译 王丽鑫；审校 李春喜)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)