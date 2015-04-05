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市场报道 | 2015年 4月 5日 星期日 14:43 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货3月31日持仓报告(表)

路透4月3日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年3月31日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(431,772口)

113,490 162,267 103,307 178,555 124,789 395,352 390,363 36,420 41,409

较3月24日变动(未平仓合约：增加3,830口)

-5,148 3,759 596 7,660 -1,242 3,108 3,113 722 717

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.3 37.6 23.9 41.4 28.9 91.6 90.4 8.4 9.6

各类交易商数量(总计为388家)

119 109 144 101 94 309 293(完)

(编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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