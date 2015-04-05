CFTC报告：CBOT小麦期货3月31日持仓报告(表)

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透4月3日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年3月31日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(431,772口)
113,490 162,267 103,307 178,555 124,789 395,352 390,363 36,420 41,409
较3月24日变动(未平仓合约：增加3,830口)
-5,148 3,759 596 7,660 -1,242 3,108 3,113 722 717
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
26.3 37.6 23.9 41.4 28.9 91.6 90.4 8.4 9.6
各类交易商数量(总计为388家)
119 109 144 101 94 309 293(完)
(编译 王丽鑫；审校 李春喜)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)