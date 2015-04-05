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货币新闻 | 2015年 4月 5日 星期日 14:40 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货3月31日持仓报告(表)

路透4月3日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年3月31日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(763,912口)

188,526 202,812 134,136 392,976 313,369 715,638 650,317 48,274 113,595

较3月24日变动(未平仓合约：增加35,627口)

3,336 9,046 13,044 16,598 12,245 32,978 34,335 2,649 1,292

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.7 26.5 17.6 51.4 41.0 93.7 85.1 6.3 14.9

各类交易商数量(总计为625家)

147 216 204 153 203 434 519 (完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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