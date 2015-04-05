CFTC报告：CBOT大豆期货3月31日持仓报告(表)

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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路透4月3日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年3月31日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(763,912口)
188,526 202,812 134,136 392,976 313,369 715,638 650,317 48,274 113,595
较3月24日变动(未平仓合约：增加35,627口)
3,336 9,046 13,044 16,598 12,245 32,978 34,335 2,649 1,292
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
24.7 26.5 17.6 51.4 41.0 93.7 85.1 6.3 14.9
各类交易商数量(总计为625家)
147 216 204 153 203 434 519 (完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)