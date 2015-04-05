基金产业：债券基金第一季净流入1,020亿美元，创2001年以来最高

路透纽约4月3日 - 一份美银美林全球调查报告数据周五显示，全球投资者在截至4月1日当周向固定收益基金投资85亿美元，今年前三个月流向固定收益的资金达到2001年以来最高。

根据美银美林报告，第一季净流入资金1,020亿美元。该报告还引用了基金追踪公司EPFR Global的数据。投资级别债券基金最近一周基金净流入最多，为53亿美元。

欧洲股市基金第一季末也获得强劲资金流入。专注欧洲股市的基金在4月1日当周吸引37亿美元净流入，为连续12周净流入。

美银美林称，专攻日本股市的基金最近一周亦连续第六周录得资金流入，净流入19亿美元。

报告作者美国银行Michael Hartnett和Brian Leung称，欧洲央行(ECB)万亿欧元的公债购买项目刺激欧股需求。“受ECB量化宽松激励而流入欧洲股市的资金比例，与2013年日本祭出QE时非常相似。”