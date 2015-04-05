基金产业：债券基金第一季净流入1,020亿美元，创2001年以来最高

标题新闻：惠誉确认阿布扎比长期本外币发行人违约评等(IDR)为“AA”，评等展望为稳定
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路透纽约4月3日 - 一份美银美林全球调查报告数据周五显示，全球投资者在截至4月1日当周向固定收益基金投资85亿美元，今年前三个月流向固定收益的资金达到2001年以来最高。
根据美银美林报告，第一季净流入资金1,020亿美元。该报告还引用了基金追踪公司EPFR Global的数据。投资级别债券基金最近一周基金净流入最多，为53亿美元。
欧洲股市基金第一季末也获得强劲资金流入。专注欧洲股市的基金在4月1日当周吸引37亿美元净流入，为连续12周净流入。
美银美林称，专攻日本股市的基金最近一周亦连续第六周录得资金流入，净流入19亿美元。
报告作者美国银行Michael Hartnett和Brian Leung称，欧洲央行(ECB)万亿欧元的公债购买项目刺激欧股需求。“受ECB量化宽松激励而流入欧洲股市的资金比例，与2013年日本祭出QE时非常相似。”
美银美林称，全球投资者从专攻美国股票的基金撤资149亿美元，过去七周中第六周净流出。(完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。