《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月3日

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 32.67 +0.44 +1.37 951307
搜狐 53.38 -0.36 -0.67 188254
网易 111.51 +4.45 +4.16 1048349
百度 208.51 -2.56 -1.21 1781827
台湾
台湾积体电路 23.69 +0.46 +1.98 2035694
联电 2.47 +0.09 +3.78 74623
日月光 7.17 +0.04 +0.56 189975
硅品精密 8.12 +0.01 +0.12 1191391
和信超媒体 0.79 +0.03 +4.39 122876
友达 4.93 -0.07 -1.40 314078
中华电信 32.06 +0.13 +0.41 33520
台湾国际航电 46.49 -0.59 -1.24 1776509
香港
中国移动 66.31 +0.99 +1.52 191388
中国联通 16.71 +0.51 +3.15 115402
中国电信 66.99 +1.26 +1.92 7261
中芯国际 4.96 +0.00 +0.00 9740
电讯盈科 6.39 +0.20 +3.23 5029
(完)
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