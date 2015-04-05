日韩经济指标预测--4月6日-4月13日****

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日当周 4月6日(一) 0500 日本同时指标(较前月) 2月 -- +2.4 领先指标(较前月) -- -0.2 2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 12,511 4月7日(二) 2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 2月 盈余11,500 盈余614 4月8日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 2月 -- +8.2% 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 50.1 4月9日(四) -- 韩国央行利率决议 4月 -- 1.75% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 3月 -- +2.5% 4月10日(五) 暂无重要经济数据。 4月13日当周 4月12日(日) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 3月 -- -7.9% 进口物价(较上年同期) -- -17.8% 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 3月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.5% 2350 日本机械订单(较前月) 2月 -- -1.7% (较上年同期) -- +1.9% 4月13日(一) 暂无重要数据公布(完)
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。