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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 06:48 BJT

****日韩经济指标预测--4月6日-4月13日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值       前值   
 
    4月6日当周
    
    4月6日(一)
    0500 日本同时指标(较前月)                         2月         --          +2.4
             领先指标(较前月)                                     --          -0.2
    2350 日本外汇储备(亿美元)                         3月         --        12,511 
    
    4月7日(二)
    2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆)               2月     盈余11,500     盈余614
    
    4月8日(三)
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                      2月         --         +8.2%
    0500 日本服务业景气判断指数                       3月         --          50.1
    
    4月9日(四)
     --  韩国央行利率决议                             4月         --         1.75%
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                 3月         --         +2.5%
    
    4月10日(五)
    暂无重要经济数据。
    
    4月13日当周
    
    4月12日(日)
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                     3月         --         -7.9%
             进口物价(较上年同期)                                 --        -17.8%
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)                 3月         --         持平
                             (较上年同期)                         --         +0.5%
    2350 日本机械订单(较前月)                         2月         --         -1.7%
                     (较上年同期)                                 --         +1.9%
    
    4月13日(一)
    暂无重要数据公布(完)

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