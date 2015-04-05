日韩经济指标预测--4月6日-4月13日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日当周 4月6日(一) 0500 日本同时指标(较前月) 2月 -- +2.4 领先指标(较前月) -- -0.2 2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 12,511 4月7日(二) 2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 2月 盈余11,500 盈余614 4月8日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 2月 -- +8.2% 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 50.1 4月9日(四) -- 韩国央行利率决议 4月 -- 1.75% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 3月 -- +2.5% 4月10日(五) 暂无重要经济数据。 4月13日当周 4月12日(日) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 3月 -- -7.9% 进口物价(较上年同期) -- -17.8% 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 3月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.5% 2350 日本机械订单(较前月) 2月 -- -1.7% (较上年同期) -- +1.9% 4月13日(一) 暂无重要数据公布(完)