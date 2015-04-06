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货币新闻 | 2015年 4月 6日 星期一 13:11 BJT

日本数据：2月同时指标较前月下降2.8点，领先指标下降0.2点--内阁府

路透东京4月6日 - 日本内阁府周一公布，2月同时指标初值较前月下
降2.8点。
    
    2月领先指标较前月下降0.2点。领先指标综合了招聘岗位数量和消费
者信心等数据。
    
    欲浏览完整数据，请参看内阁府网站：
    here(完)
  
 (编译 张若琪; 审校 李春喜)
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