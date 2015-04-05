《美国上市公司业绩公布日程表》--4月6日至4月13日

欧元区金融：欧洲央行购债举措对欧元汇率的效应较小--德国央行

德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)