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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 06:32 BJT

****澳新经济指标预测--4月6日-4月13日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段        预估值      前值     
   
    4月6日当周
    
    4月6-7日
    2330 澳洲AIG服务业指数                            3月             --        51.7
    
    4月7日(二)
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                          3月             --       +8.1%
                网上招聘广告                                          --       +0.7%  
    0130 澳洲零售销售(较前月)                         2月          +0.4%       +0.4% 
    0430 澳洲央行利率决定                             4月          2.25%       2.25% 
    
    4月8-9日
    2330 澳洲AIG建筑指数                              3月            --           44
    
    4月9-13日
    2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)              3月            --        +0.8%
                            (较上年同期)                             --        +6.1%    
    
    4月10日(五)
    0130 澳洲房屋融资                                 2月         +3.0%        -3.5%
             投资性房屋融资                                          --        -0.1%
    
    4月13日当周
    
    4月12日(日)
    
    2245 新西兰电子卡零售销售(较前月)                 3月            --        +1.0%
    
    4月13日(一)
    暂无重要数据公布(完)

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