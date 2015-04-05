澳新经济指标预测--4月6日-4月13日****

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日当周 4月6-7日 2330 澳洲AIG服务业指数 3月 -- 51.7 4月7日(二) 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 3月 -- +8.1% 网上招聘广告 -- +0.7% 0130 澳洲零售销售(较前月) 2月 +0.4% +0.4% 0430 澳洲央行利率决定 4月 2.25% 2.25% 4月8-9日 2330 澳洲AIG建筑指数 3月 -- 44 4月9-13日 2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 3月 -- +0.8% (较上年同期) -- +6.1% 4月10日(五) 0130 澳洲房屋融资 2月 +3.0% -3.5% 投资性房屋融资 -- -0.1% 4月13日当周 4月12日(日) 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- +1.0% 4月13日(一) 暂无重要数据公布(完)
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。