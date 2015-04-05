欧洲经济指标预测--4月6日-4月13日****

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日当周 4月6-10日 0700 英国Halifax房价指数(较上月) 3月 -- -0.3% 三个月房价(较上年同期) 截至3月 8.2% +8.3% 4月7日(二) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 3月 -- 50.0 0750 法国Markit服务业PMI 3月 52.8 52.8 Markit综合PMI -- 51.7 0755 德国Markit服务业PMI 3月终值 55.3 55.3 综合PMI -- 55.3 0800 欧元区Markit服务业PMI 3月终值 54.3 54.3 综合PMI 54.1 54.1 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 正20.3 正18.6 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 3月 57.0 56.7 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.2% -0.9% (较上年同期) -3.0% -3.4% 4月8日(三) 0600 德国工业订单(较前月) 2月 +1.5% -3.9% 0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 2月 -- 逆差37 进口(亿欧元) -- 405.75 出口(亿欧元) -- 368.49 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.1% -0.3% (较上年同期) -1.0% -0.8% 0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 -0.2% +1.1% (较上年同期) -- +3.7% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 3月 正15 正14 4月9日(四) 0600 德国工业生产(较前月) 2月 +0.1% +0.6% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 2月 +1.00% -2.10% 经季节调整进口(较前月) +1.2% -0.3% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差200 顺差197 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 2月 -- 逆差17.45 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差90 逆差84.12 1100 英国央行利率决定 4月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 4月10日(五) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 3月 -- 3.5% (经季节调整) -- 3.2% 0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 2月 -- 赤字94 0645 法国工业生产(较前月) 2月 -0.1% +0.4% 0830 英国工业生产(较前月) 2月 +0.3% -0.1% (较上年同期) +0.3% +1.3% 制造业产出(较前月) +0.4% -0.5% (较上年同期) +1.3% +1.9% 4月13日当周 4月13日(一) 0645 法国经常帐(亿欧元) 2月 -- 赤字3 0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 2月 -- -0.7% 经工作日调整的的工业生产(较上年同期) -- -2.2% 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.2% (完)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)