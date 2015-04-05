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市场报道 | 2015年 4月 6日 星期一 07:21 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--4月6日-4月13日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

4月6日当周

4月6日(一)

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 3月终值 -- 58.5

服务业PMI -- 58.6

1400 美国就业趋势指标 4月 -- 127.8

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 3月 56.5 56.9

企业活动指数 59.2 59.4

就业指数 -- 56.4

新订单指数 -- 56.7

价格指数 -- 49.7

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 -- 50.8

经季节调整的PMI -- 49.7

4月7日(二)

1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 2月 -- 499.8

1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加130 增加115.6

4月8日(三)

暂无重要经济数据公布。

4月9日(四)

1230 加拿大建筑许可(较前月) 2月 -- -12.9%

1230 加拿大新屋价格指数 2月 -- -0.1%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月4日当周 -- 26.8

四周均值(万人) -- 28.55

续请失业金人数(万人) 3月28日当周 -- 232.5

1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 2月 +0.2% +0.2%

趸售销售(较前月) +0.2% -3.3%

4月10日(五)

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 3月 -- 15.63

1230 加拿大就业人口变动(万人) 3月 -- 减少0.1

失业率 -- 6.8%

1230 美国进口物价(较前月) 3月 -0.4% +0.4%

出口物价(较前月) -0.3% -0.1%

1800 美国联邦预算(亿美元) 3月 赤字430 赤字1,920

4月13日当周

4月13日(一)

暂无重要经济数据公布。(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 李爽 审校 杜明霞)

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