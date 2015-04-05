美国与加拿大经济指标预测--4月6日-4月13日****

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
4月6日当周
4月6日(一)
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 3月终值 -- 58.5
服务业PMI -- 58.6
1400 美国就业趋势指标 4月 -- 127.8
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 3月 56.5 56.9
企业活动指数 59.2 59.4
就业指数 -- 56.4
新订单指数 -- 56.7
价格指数 -- 49.7
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 -- 50.8
经季节调整的PMI -- 49.7
4月7日(二)
1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 2月 -- 499.8
1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加130 增加115.6
4月8日(三)
暂无重要经济数据公布。
4月9日(四)
1230 加拿大建筑许可(较前月) 2月 -- -12.9%
1230 加拿大新屋价格指数 2月 -- -0.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月4日当周 -- 26.8
四周均值(万人) -- 28.55
续请失业金人数(万人) 3月28日当周 -- 232.5
1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 2月 +0.2% +0.2%
趸售销售(较前月) +0.2% -3.3%
4月10日(五)
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 3月 -- 15.63
1230 加拿大就业人口变动(万人) 3月 -- 减少0.1
失业率 -- 6.8%
1230 美国进口物价(较前月) 3月 -0.4% +0.4%
出口物价(较前月) -0.3% -0.1%
1800 美国联邦预算(亿美元) 3月 赤字430 赤字1,920
4月13日当周
4月13日(一)
暂无重要经济数据公布。(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 李爽 审校 杜明霞)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)