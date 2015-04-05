美国个股：苹果手表因专利权问题至少年底前不能在瑞士推出--电视

路透苏黎世4月4日 - 瑞士广播业者RTS在其网站上报导称，受知识产权因素影响，美国消费电子公司苹果 至少今年底前不能在瑞士推出其最新智能手表。

RTS报导称，根据瑞士知识产权联邦机构的文件，受1985年一项专利权影响，苹果公司不能在瑞士使用苹果形象，或“苹果”字眼推出其智能手表。

RTS称，重新贴在RTS网站上的这一文件是由行业杂志Business Montres & Joaillerie发布的。

该专利权将于今年12月5日到期，其目前属于William Longe，他拥有第一个申请该专利的手表品牌Leonard。

苹果没有立即回应路透要其置评的要求，另外由于不在常规工作时间，路透没有立即联系到瑞士知识产权联邦机构。

苹果手表将于4月24日在九个国家上市。