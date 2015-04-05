金砖国家：4月3日股汇市收盘纵览

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月3日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.15%或1.46点，报994.32点。
中国股市：沪综指收升1%再创逾七年新高，新一轮IPO启动难改大盘惯性上涨
中国汇市：人民币连五日收升创一个半月新高，节前观望气氛较浓
香港股市：逢假期休市。
============================================================================
巴西股市：逢假期休市。
巴西汇市：逢假期休市。
============================================================================
南非股市：逢假期休市。
南非汇市：逢假期休市。
=========================================================================
印度股市：逢假期休市。
印度汇市：逢假期休市。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.37%，报933.120点；MSCI明晟俄罗斯指数 升0.16%，报512.22点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.08%至56.606卢布；卢布兑欧元 跌0.88%至62.218卢布。(完) (整理 杜明霞；审校 王丽鑫)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。