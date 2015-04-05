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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 07:21 BJT

金砖国家：4月3日股汇市收盘纵览

路透4月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月3日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.15%或1.46点，报994.32点。

中国股市：沪综指收升1%再创逾七年新高，新一轮IPO启动难改大盘惯性上涨

中国汇市：人民币连五日收升创一个半月新高，节前观望气氛较浓

香港股市：逢假期休市。

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巴西股市：逢假期休市。

　　巴西汇市：逢假期休市。

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南非股市：逢假期休市。

南非汇市：逢假期休市。

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印度股市：逢假期休市。

印度汇市：逢假期休市。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.37%，报933.120点；MSCI明晟俄罗斯指数 升0.16%，报512.22点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.08%至56.606卢布；卢布兑欧元 跌0.88%至62.218卢布。(完) (整理 杜明霞；审校 王丽鑫)

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