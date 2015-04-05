欧洲能源：乌克兰4月采购俄罗斯天然气量为3月的三倍--俄能源部长

诺瓦克表示，乌克兰夏季时需购买约110-120亿立方米以补充储气，并为过冬做准备。冬季时天然气需求会大幅增加。

他亦指出，新合同保留“无条件支付”(take-or-pay)条款。

“之前合约中就有这项条款，当前的合约仍然有，而且会一直保留至合约终止。”他说。

他并表示，未来三个月唯一不同的就是，若乌克兰因某种原因，进口的天然气量少于合约，俄气不会要求罚金。