欧洲能源：乌克兰4月采购俄罗斯天然气量为3月的三倍--俄能源部长

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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诺瓦克表示，乌克兰夏季时需购买约110-120亿立方米以补充储气，并为过冬做准备。冬季时天然气需求会大幅增加。
他亦指出，新合同保留“无条件支付”(take-or-pay)条款。
“之前合约中就有这项条款，当前的合约仍然有，而且会一直保留至合约终止。”他说。
他并表示，未来三个月唯一不同的就是，若乌克兰因某种原因，进口的天然气量少于合约，俄气不会要求罚金。
“但那不代表是馈赠，这些金额将累积起来，只是不会强索。但诉讼时将呈交斯德哥尔摩仲裁法庭加以考虑。俄气将会提出。”(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 李爽)
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。