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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 08:13 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月6日-4月13日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期    时间    国家     规模       发行细节
 4/6     1350    法国                标售国库券(BTF)
 4/7             美国                发售三年期公债
 4/7             西班牙              标售六个月和12个月期国库券
 4/7             日本                标售六个月期贴现国库券
 4/7             日本                加强流动性标售
 4/8             德国     40亿欧元   标售两年期联邦公债
 4/8             美国                发售10年期公债
 4/9             美国                发售30年期公债
 4/9             日本                标售三个月期贴现国库券
 4/9             日本                标售30年期公债
 4/9             西班牙              公债标售
 4/10            意大利              国库券标售
 4/13            日本                标售两个月期贴现国库券
 4/13    1350    法国                标售国库券(BTF)
 4/13            意大利              标售中长期债券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 张若琪 审校 王丽鑫)
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