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货币新闻 | 2015年 4月 6日 星期一 08:16 BJT

日本热股：夏普涨逾5%，消息称其或剥离LCD业务并寻求政府支持机构投资

路透4月6日 - 夏普股价周一上涨逾5%，此前消息人士称该公司可能剥离LCD业务并向政府支持机构寻求投资。 (完)
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