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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 08:19 BJT

《汇市简讯》美元/日圆跌势受限，投资者警惕日本基金买盘

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    * 美国疲弱的非农就业报告公布后，美元/日圆大跌至118.71
    * 美元/日圆跌势受限，一些人对日本基金的买盘意愿保持警惕
    * 虽然可能不是今天，但日本养老基金可能再次大量出手买入美元
    * 技术支撑位于一目均衡云区118.33-90，目前在100日移动均线切入
位119.12下方
    * 一目均衡转换线及一目均衡基准线阻力位分别处于119.35和120.18
    * 由于周一是复活节假期，欧洲大陆和伦敦市场休市，交投可能再度
极其清淡。(完)
    
      
      
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 (编译 于春红; 审校 徐文焰)
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