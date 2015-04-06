主要国家经济指标预测--4月7日****

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月7日(二) 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 3月 -- +8.1% 网上招聘广告 -- +0.7% 0130 澳洲零售销售(较前月) 2月 +0.4% +0.4% 0430 澳洲央行利率决定 4月 2.25% 2.25% 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 3月 -- 50.0 0750 法国Markit服务业PMI 3月 52.8 52.8 Markit综合PMI -- 51.7 0755 德国Markit服务业PMI 3月终值 55.3 55.3 综合PMI -- 55.3 0800 欧元区Markit服务业PMI 3月终值 54.3 54.3 综合PMI 54.1 54.1 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 正20.0 正18.6 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 3月 57.0 56.7 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.1% -0.9% (较上年同期) -3.0% -3.4% 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 2月 501.0 499.8 1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加125 增加115.6 2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 2月 盈余11,500 盈余614 4月7-10日 0700 英国Halifax房价指数(较上月) 3月 -- -0.3% 三个月房价(较上年同期) 截至3月 +8.2% +8.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月6日(一) 0500 日本同时指标(较前月) 2月 -2.8 +2.4 领先指标(较前月) -0.2 -0.2 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 3月终值 59.2 -- 服务业PMI 59.2 -- 1400 美国就业趋势指标 4月 127.65 -- 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 3月 56.5 56.5 企业活动指数 57.5 59.2 就业指数 56.6 -- 新订单指数 57.8 -- 价格指数 52.4 -- 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 56 -- 经季节调整的PMI 47.9 -- 2330 澳洲AIG服务业指数 3月 50.2 -- 2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 12,453 -- (完)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。