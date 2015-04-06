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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 07:53 BJT

****主要国家经济指标预测--4月7日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段      预估值       前值   
    4月7日(二)
    
    0130  澳洲ANZ报纸招聘广告                             3月         --       +8.1%
                网上招聘广告                                          --       +0.7%
    0130  澳洲零售销售(较前月)                            2月      +0.4%       +0.4%
    0430  澳洲央行利率决定                                4月      2.25%       2.25%
    0745  意大利Markit/ADACI服务业PMI                     3月         --        50.0
    0750  法国Markit服务业PMI                             3月       52.8        52.8
              Markit综合PMI                                           --        51.7
    0755  德国Markit服务业PMI                         3月终值       55.3        55.3
                    综合PMI                                           --        55.3
    0800  欧元区Markit服务业PMI                       3月终值       54.3        54.3
                      综合PMI                                       54.1        54.1
    0830  欧元区Sentix投资者信心指数                      4月     正20.0      正18.6  
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                        3月       57.0        56.7
    0900  欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)               2月      +0.1%       -0.9%
                               (较上年同期)                        -3.0%       -3.4%
    1400  美国JOLTS职位空缺数(万个)                    2月         501.0       499.8
    1900  美国消费者信贷(亿美元)                       2月       增加125   增加115.6
    2350  日本未经季节调整经常帐(亿日圆)               2月    盈余11,500     盈余614
    
    
    4月7-10日
    0700 英国Halifax房价指数(较上月)                  3月            --         -0.3%
                     三个月房价(较上年同期)       截至3月          +8.2%        +8.3%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值       预估值 
    4月6日(一)
    0500  日本同时指标(较前月)                        2月           -2.8         +2.4
             领先指标(较前月)                                       -0.2         -0.2
    1345  美国Markit综合采购经理人指数(PMI)        3月终值          59.2          --
                    服务业PMI                                       59.2          --
    1400  美国就业趋势指标                            4月         127.65          --
    1400  美国供应管理协会(ISM)非制造业指数           3月           56.5         56.5
                              企业活动指数                          57.5         59.2
                                  就业指数                          56.6          --
                                新订单指数                          57.8          --
                                  价格指数                          52.4          --
    1400  加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)               3月            56           --
                    经季节调整的PMI                                 47.9          --
    2330  澳洲AIG服务业指数                           3月           50.2          --   
    2350  日本外汇储备(亿美元)                        3月         12,453          -- (完)
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