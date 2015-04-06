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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 08:26 BJT

****敬告客户：泰国金融市场4月6日逢假日休市****

亲爱的客户，您好，

泰国股票、债券和外汇市场周一(4月6日)因公共假日休市，市场将于周二(4月7日)恢复交易。

如有任何建议或者意见，请发邮件给guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)
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