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货币新闻 | 2015年 4月 6日 星期一 09:22 BJT

《焦点》日本制造业节衣缩食，不理会安倍扩大支出的呼吁

在大金有一种谨慎心态认为，需求下滑和日圆大幅升值曾在2009年让草津市的工厂差一点关闭，这些威胁随时可能卷土重来。目前日本市场营收在大金整体空调营收中仅占25%，2009年时占逾三分之一。

不过高管们也表示，年景不好促使公司在国内四家工厂大力创新。这一主题也反映在丰田汽车 身上。

在社长丰田章男的呼吁下，丰田汽车上周公布了一项五年计划的结果，旨在改进汽车生产方式，以降低现有工厂改造和建设新厂的成本。

丰田当前工厂的产能利用率已达到90%，公司预计现有生产线转产新车型的改造成本能够比2009年时节约一半，同时在墨西哥和中国建立新厂所需投资也将比以前降低40%。

像大金一样，丰田的节约来自上千项成本削减，包括从小而高效的喷漆房到更高速灵活的机器人焊接系统等多项举措。

Itochu Economic Research Institute首席经济分析师武田淳表示，除了放宽监管和鼓励那些进展缓慢的新产业和领域，安倍政府在让企业摆脱谨慎心态方面能做的不多。多数日本企业仍然认为海外发展更好，正在据此投资。

“雷曼事件后企业受日圆过度升值的打击十分严重，他们希望确定未来五到10年日圆疲弱的趋势不会反转，”武田淳说。“他们并不热衷于冒险。”(完)

(编译 王颖/李春喜/郑茵 审校 徐文焰/杜明霞/许娜)
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