《焦点》日本制造业节衣缩食，不理会安倍扩大支出的呼吁

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
在大金有一种谨慎心态认为，需求下滑和日圆大幅升值曾在2009年让草津市的工厂差一点关闭，这些威胁随时可能卷土重来。目前日本市场营收在大金整体空调营收中仅占25%，2009年时占逾三分之一。
不过高管们也表示，年景不好促使公司在国内四家工厂大力创新。这一主题也反映在丰田汽车 身上。
在社长丰田章男的呼吁下，丰田汽车上周公布了一项五年计划的结果，旨在改进汽车生产方式，以降低现有工厂改造和建设新厂的成本。
丰田当前工厂的产能利用率已达到90%，公司预计现有生产线转产新车型的改造成本能够比2009年时节约一半，同时在墨西哥和中国建立新厂所需投资也将比以前降低40%。
像大金一样，丰田的节约来自上千项成本削减，包括从小而高效的喷漆房到更高速灵活的机器人焊接系统等多项举措。
Itochu Economic Research Institute首席经济分析师武田淳表示，除了放宽监管和鼓励那些进展缓慢的新产业和领域，安倍政府在让企业摆脱谨慎心态方面能做的不多。多数日本企业仍然认为海外发展更好，正在据此投资。
“雷曼事件后企业受日圆过度升值的打击十分严重，他们希望确定未来五到10年日圆疲弱的趋势不会反转，”武田淳说。“他们并不热衷于冒险。”(完)
(编译 王颖/李春喜/郑茵 审校 徐文焰/杜明霞/许娜)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。