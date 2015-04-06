版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 6日 星期一 08:59 BJT

欧洲金融：IMF总裁称欢迎希腊确认偿还本周将到期的IMF贷款

路透华盛顿4月5日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周日与希腊财长瓦鲁法基斯会谈后表示，欢迎瓦鲁法基斯确认该国将偿还本周晚些时候到期的IMF贷款。

她说，在希腊的评估审查工作以及在布鲁塞尔就希腊救助条款的协商“周一将立即恢复”。

拉加德称，IMF仍致力于与希腊一道帮助该国重返可持续增长和就业轨道。(完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐